Jill Sobule è morta in un incendio a Minneapolis. Sobule, i cui successi includono l’inno satirico “Supermodel” dalla colonna sonora del film “Girls in Beverly Hills” e il singolo rivoluzionario “I kissed a Girl”, è morta giovedì primo maggio in un incendio a Minneapolis, secondo quanto riportato dai media. Aveva 66 anni. Il suo manager John Porter ha confermato la sua morte in una dichiarazione al Minnesota Star Tribune.L'articolo Jill Sobule: l’autrice di “I kissed a Girl” muore in un incendio a Minneapolis – Il video proviene da Open. 🔗 La cantautriceè morta in un, i cui successi includono l’inno satirico “Supermodel” dalla colonna sonora del film “s in Beverly Hills” e il singolo rivoluzionario “I”, è morta giovedì primo maggio in un, secondo quanto riportato dai media. Aveva 66 anni. Il suo manager John Porter ha confermato la sua morte in una dichiarazione al Minnesota Star Tribune.L'articolodi “Iin un– Ilproviene da Open. 🔗 Open.online

