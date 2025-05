Jill Sobule cantante di I Kissed a Girl è morta in un incendio domestico a Minneapolis

Jill Sobule, pionieristica cantautrice americana e autrice del brano I Kissed a Girl nel 1995, è morta a 66 anni per un incendio divampato nella sua casa di Minneapolis. Lo ha annunciato il portavoce alla stampa locale. «Era una forza della natura e un’attivista per i diritti umani», ha raccontato il manager a Variety. «Mi sono divertito tantissimo a lavorare con lei. Spero che la sua musica, il suo ricordo e la sua eredità continuino a vivere e ispirare gli altri. Io oggi ho perso un’amica». Il brano, omonimo ma non legato a quello più recente di Katy Perry, è ampiamente riconosciuto come il primo apertamente gay a entrare nella Billboard Top 20. La star si sarebbe dovuta esibire venerdì 2 maggio a Denver, sua città natale, per presentare live le canzoni del suo musical autobiografico. L’evento sarà sostituito da un incontro gratuito in suo onore. 🔗 Lettera43.it - Jill Sobule, cantante di I Kissed a Girl, è morta in un incendio domestico a Minneapolis , pionieristica cantautrice americana e autrice del brano Inel 1995, èa 66 anni per undivampato nella sua casa di. Lo ha annunciato il portavoce alla stampa locale. «Era una forza della natura e un’attivista per i diritti umani», ha raccontato il manager a Variety. «Mi sono divertito tantissimo a lavorare con lei. Spero che la sua musica, il suo ricordo e la sua eredità continuino a vivere e ispirare gli altri. Io oggi ho perso un’amica». Il brano, omonimo ma non legato a quello più recente di Katy Perry, è ampiamente riconosciuto come il primo apertamente gay a entrare nella Billboard Top 20. La star si sarebbe dovuta esibire venerdì 2 maggio a Denver, sua città natale, per presentare live le canzoni del suo musical autobiografico. L’evento sarà sostituito da un incontro gratuito in suo onore. 🔗 Lettera43.it

Jill Sobule: l’autrice di “I kissed a Girl” muore in un incendio a Minneapolis – Il video - La cantautrice Jill Sobule è morta in un incendio a Minneapolis. Sobule, i cui successi includono l’inno satirico “Supermodel” dalla colonna sonora del film “Girls in Beverly Hills” e il singolo rivoluzionario “I Kissed a Girl”, è morta giovedì primo maggio in un incendio a Minneapolis, secondo quanto riportato dai media. Aveva 66 anni. Il suo manager John Porter ha confermato la sua morte in una dichiarazione al Minnesota Star Tribune. 🔗open.online

