Jill Sobule autore di I Kissed a Girl e Supermodel muore a 66 anni in incendio a Woodbury

Jill Sobule, celebre cantautrice statunitense nota per brani come "I Kissed a Girl" e "Supermodel", è venuta a mancare all'età di 66 anni in seguito a un incendio che ha colpito la casa di amici a Woodbury, sobborgo di Minneapolis nel Minnesota. Reazioni e ricordi Il manager, John Porter, ha espresso il proprio dolore definendola . L'articolo Jill Sobule, autore di I Kissed a Girl e Supermodel muore a 66 anni in incendio a Woodbury è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Jill Sobule: l’autrice di “I kissed a Girl” muore in un incendio a Minneapolis – Il video - La cantautrice Jill Sobule è morta in un incendio a Minneapolis. Sobule, i cui successi includono l’inno satirico “Supermodel” dalla colonna sonora del film “Girls in Beverly Hills” e il singolo rivoluzionario “I Kissed a Girl”, è morta giovedì primo maggio in un incendio a Minneapolis, secondo quanto riportato dai media. Aveva 66 anni. Il suo manager John Porter ha confermato la sua morte in una dichiarazione al Minnesota Star Tribune. 🔗open.online

Morta in un incendio Jill Sobule, cantante dello storico brano 'I kissed a girl' - È morta Jill Sobule, cantautrice statunitense di "I Kissed a Girl", la prima canzone apertamente gay ad entrare nella Top 20 di Billboard, e di "Supermodel". Aveva 66 anni. Sobule è deceduta nella mattina di giovedì 1° maggio in un incendio mentre si trovava a casa di amici a Woodbury, sobborgo... 🔗europa.today.it

È morta in un incendio domestico Jill Sobule, autrice di Supermodel e I kissed a girl per cui litigò con Katy Perry - Jill Sobule, autrice di canzoni come Supermodel e I Kissed a girl è morta a 66 anni a causa di un incendio domestico. In passato si espresse polemicamente contro Katy Perry che usò il titolo I Kissed a girl per una sua canzone.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Jill Sobule, muore in un incendio l’autrice di “I kissed a girl” - Aveva 66 anni. La canzone è stata la prima con tematiche apertamente Lgbtq+ ad entrare nella top 20 delle classifiche ... 🔗msn.com

È morta in un incendio Jill Sobule. Addio alla cantante di “I Kissed a Girl”, primo brano gay nella Top 20 - E’ morta a 66 anni Jill Sobule, cantautrice americana autrice del brano “I Kissed a Girl ” del 1995, considerata la prima canzone apertamente LGBTQ+ a entrare nella Top 20 di Billboard. Secondo quanto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Jill Sobule, cantante di I Kissed a Girl, è morta in un incendio domestico a Minneapolis - È morta a 66 anni Jill Sobule, autrice dei brani I Kissed a Girl e Supermodel e attivista per i diritti Lgbtq+. La sua carriera. 🔗lettera43.it