Jesi Fioretto | a Riccione bronzo per Maria Elena Li Bergolis ed Emilia Caprari

Jesi sul podio nella Categoria Fioretto BambineVALLESINA, 2 maggio 2025 – 61^ edizione del Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" – Trofeo Kinder Joy of Moving.Appuntamento per 3141 atleti al Play Hall di Riccione.Nel Fioretto Giovanissimi, di Ludovico Monti del Club Scherma Pesaro. 5° e 13° rispettivamente Diego Stacchiotti e Jacopo Belfiore (vincitore del Trofeo Kinder maschietti nel 2024) del Club Scherma Jesi; 36° 46° e 71° Giovanni Paolo Ortenzi, Jacopo Vitali e Michelangelo Ilari dell'Accademia della Scherma Fermo; 79° e 85° Bogdan Iarmoliuk e Mattia Balducci del Club Scherma Pesaro; 118° Marco Sopranzi del Club Scherma Recanti; 133° Francesco Latini del Club Scherma Fabriano.Nella categoria Fioretto Giovanissime 8° piazzamento per Naima Secchiaroli del Club Scherma Pesaro.

Jesi / Fioretto, Matilde Calvanese bronzo in Francia - Nel Circuito Europeo Under 23 ‘Fencing for Everyone’. Buona prestazione anche in campo maschile con la sesta posizione di Jacopo Bonato JESI, 17 febbraio 2025 – C’erano tre italiane in gara e sono salite tutte e tre sul podio ieri ad Antony, nella tappa francese di fioretto femminile del Circuito Europeo Under 23 “Fencing for Everyone. Da segnalare l’ottimo bronzo della jesina Matilde Calvanese (del Gruppo Sportivo Fiamme Oro). 🔗.com

Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi tre punti col Riccione, Clementina 2020 superata al tie break dal Teramo - 22° di campionato: le jesine si tolgono una soddisfazione mentre il sestetto della Clementina cede contro l’ultima in classifica VALLESINA, 6 aprile 2025 CLASSIFICA – Bologna 52, Riccione 48, Vicenza 47, Cesena 44, Banca Annia 36, Pieralisi Jesi, Ravenna* 34, Cortina Express 33, Giorgione*, Arena Volley 32, Forlì 28, Vergati Padova 16, Clementina 2020 15, Futura Teramo 8 *una partita in meno QUI JESI E’ subito battaglia tra la Pieralisi e la quinta forza del campionato (6-6), con ripetuti tentativi di fuga da parte delle padrone di casa (11-9), prontamente stoppati dalle ospiti (17-17). 🔗.com

Jesi / Fioretto, Maria Elisa Fattori oro a squadre agli Europei Under 17 in Turchia - Ad Antalya 2025 la promettente campionessa jesina del club scherma Jesi in formazione con Giorgia Ruta, Alessandra Tavola e Sofia Mancini JESI, 25 febbraio 2025 – La terza giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani “Antalya 2025”, che segnava l’inizio delle competizioni a squadre Under 17, ha regalato un super-tris di trionfi azzurrini in diverse armi. Tra questi c’è da registrare lo splendido Oro nel fioretto femminile del team composto dalla jesina Maria Elisa Fattori, insieme a Giorgia Ruta, Alessandra Tavola e Sofia Mancini, che hanno conquistato il gradino più alto del podio in ... 🔗.com

