Jeremy Renner ha rifiutato Hawkeye 2 | la Marvel mi ha offerto la metà dei soldi

Jeremy Renner ha rifiutato Hawkeye 2: "la Marvel mi ha offerto la metà dei soldi"

La seconda stagione di Hawkeye potrebbe aver ricevuto un aggiornamento molto deludente in seguito ai nuovi commenti della star del Marvel Cinematic Universe Jeremy Renner. Come noto, uno dei Vendicatori originali ancora attivi nel MCU è proprio Clint Barton, alias Occhio di Falco, dopo che la Saga del Multiverso gli ha finalmente dedicato un progetto tutto suo sotto forma di show Disney+. Dopo la prima stagione, ben accolta nel 2021, molti hanno poi voluto vedere anche una seconda stagione di Hawkeye.

Nel corso di una nuova intervista con High Performance, Renner ha però rivelato che, sebbene gli fosse stato chiesto di partecipare alla seconda stagione, ha rifiutato. Il motivo per cui ha rifiutato di tornare per la seconda stagione di Hawkeye sembra essere dovuto al fatto che al veterano del MCU è stata offerta solo la metà del suo stipendio per la prima stagione.

