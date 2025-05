Jay Vine si prende la terza tappa del Giro di Romandia 2025 Baudin sempre leader

Vine conquista allo sprint la terza tappa del Giro di Romandia 2025, con partenza e arrivo a Cossonay di 183 km, davanti a Lenny Martinez e Joao Almeida. Non cambia padrone la maglia gialla do leader, sempre sulle spalle del francese Baudin.A JAY Vine LA terza tappa DEL Giro DI Romandia 2025: LA CRONACATre corridori sono andati in fuga nella prima parte di gara: Huub Artz, Bauke Mollema e Stefan Kung. Quest'ultimo ha cercato di andare via in solitaria, ma è stato rimontato dal gruppo senza problemi.La frazione odierna si è decisa sullo strappo finale con il gruppo compatto. L'allungo decisivo è stato di Vine che ha staccato i rivali e si è involato verso il traguardo. Alle sue spalle, Lenny Martinez e il compagno di squadra Joao Almeida. Primo degli italiani, Alberto Bettiol, giunto quinto.

Giro di Romandia 2025: Jay Vine vince da finisseur la terza tappa, quinto Alberto Bettiol - Vincono sempre loro: UAE Team Emirates – XRG che continua a dominare in lungo e in largo nel circuito World Tour. Anche al Giro di Romandia si esalta la compagine emiratina che vede imporsi nella terza tappa con arrivo a Cossonay l'australiano Jay Vine. Successo numero tre della stagione dopo le due alla Coppi e Bartali. Tre corridori sono andati all'attacco nella prima parte di gara: Huub Artz (Intermarché – Wanty), Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Stefan Kung (Groupama – FDJ).

Coppi e Bartali, festa in Piazza Saffi: a Jay Vine la tappa, a Ben Tullet la classifica generale - Dopo il traguardo di Cesena Jay Vine ha conquistato il traguardo di Piazza Saffi, facendo sua l'ultima tappa della 25esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali da Brisighella a Forlì. L'australiano della Jay Vine Uae Team Emirates si è imposto con 33" su Davide Donati (Red Bull...

