Javier Martinez ed Helena: una nuova avventura è appena iniziata

edPrestes volano in Egitto dopo l'incontro con i fan: relax edopo il GFDopo aver conquistato il cuore del pubblico con la loro complicità e simpatia,edPrestes hanno deciso di regalarsi una meritata pausa: la coppia è volata in Egitto, poche ore dopo aver incontrato i fan in un evento esclusivo a Rimini. L'incontro, tenutosi in un noto locale del centro città ha visto la partecipazione di centinaia di ammiratori accorsi per salutare la coppia, diventata una delle più seguite del momento., noto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e dello sport, ed, modella e influencer brasiliana amatissima sui social, hanno condiviso momenti di grande emozione con il pubblico: sorrisi, selfie, racconti e qualche anticipazione sui progetti futuri.