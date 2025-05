Jacopo Ticchi il profeta del pesce frollato

Ilgiornale.it - Jacopo Ticchi, il profeta del pesce frollato Nel suo ristorante a Rimini, Da Lucio, porta avanti la sua ricerca incessante sulla maturazione del pescato locale, che gli consente di esplorare nuove dimensioni gustative anche attraverso la costante valorizzazione di tutti gli scarti. Un percorso rigoroso e coerente ma anche assai godibili perché il sapore resta sempre al centro. Come nella sua reinterpretazione del brodetto 🔗 Ilgiornale.it

Il ristorante di pesce che sta rivoluzionando la cucina di mare. La terza via di Jacopo Ticchi - Sul mare anche un grissino ha più sapore. Da Lucio è una nave in mezzo all’Adriatico, una propaggine di scogli nella nuova darsena di Rimini. La giornata è lenta e uggiosa, fredda e umida come poche: l’ideale per regalarsi un pranzo in solitaria nel ristorante di cui tutti parlano. “Quel locale è maledetto, hanno fallito tutti quelli ci hanno provato”; “Lo chef si è montato la testa, 130 euro per un menu degustazione per uno che aveva una trattoria?”; “Il ristorante del momento, sta ridisegnando i confini dell’alta ristorazione”; “Pretenzioso. 🔗gamberorosso.it

