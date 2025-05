Italiano non faccia l’errore di Thiago Motta | il consiglio prima di Bologna-Juve | ESCLUSIVO

Bologna-Juventus, scontro diretto per il quarto posto. Sfida decisiva o quasi per la corsa Champions che attualmente vede i bianconeri avanti di un punto sui rossoblù.“Italiano non faccia l’errore di Thiago Motta”: il consiglio prima di Bologna-Juve ESCLUSIVO (LaPresse) – Calciomercato.itSe n’è parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it con l’intervento dell’ospite Luca Nigro, giornalista che si occupa delle vicende del club emiliano. “Credo che Vincenzo Italiano abbia fatto la sua miglior stagione ed è anche la miglior stagione del Bologna di Saputo perché è migliore anche di quella fatta da Motta” le sue prime dichiarazioni.Nigro quindi continua spiegando il suo contatto: “Lo scorso anno è stato un miracolo, sei andato in Champions dopo una vita e confermarsi è ancora più difficile. 🔗 Calciomercato.it - “Italiano non faccia l’errore di Thiago Motta”: il consiglio prima di Bologna-Juve | ESCLUSIVO Nel weekend la partita decisiva per la Champions, intanto arriva un suggerimento all’allenatore rossoblùPochi giorni antus, scontro diretto per il quarto posto. Sfida decisiva o quasi per la corsa Champions che attualmente vede i bianconeri avanti di un punto sui rossoblù.“nondi”: ildi(LaPresse) – Calciomercato.itSe n’è parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it con l’intervento dell’ospite Luca Nigro, giornalista che si occupa delle vicende del club emiliano. “Credo che Vincenzoabbia fatto la sua miglior stagione ed è anche la miglior stagione deldi Saputo perché è migliore anche di quella fatta da” le sue prime dichiarazioni.Nigro quindi continua spiegando il suo contatto: “Lo scorso anno è stato un miracolo, sei andato in Champions dopo una vita e confermarsi è ancora più difficile. 🔗 Calciomercato.it

Su altri siti se ne discute

Lo spilorcio e la faccia de spent pocch - Magni Anche se i miei passi sono sempre più lenti mi piace ancora andare qualche volta tra le bancarelle del vecchio mercato popolare. Il motivo di questo gaio capriccio? Trovo lì, tra gli ambulanti che gridano la bontà, la bellezza, la grande qualità della loro merce, l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con la gente che conosco, parlando quasi sempre in dialetto. Ed è stato così che l’ultima volta in cui ero accanto a un grande banco con tanta merce ho ascoltato un modo di dire che non sentivo più da quando ero ragazzo. 🔗ilgiorno.it

Inviati dieci chili di occhiali usati al Centro Italiano Lions per la raccolta - Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito gratuitamente in contesti di disagio. 🔗ilrestodelcarlino.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Italiano non faccia l'errore di Thiago Motta: il consiglio prima di Bologna-Juve | ESCLUSIVO; Meloni: «Trump ha sbagliato, difenderemo gli interessi dell'Italia»; Dazi, Lollobrigida: L'apprensione dei mercati non faccia dimenticare i record; Bancomat a gambe all'aria: possibile che in Italia non si faccia un test di tenuta delle infrastrutture strategiche?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Italiano: "Orgogliosi di giocarci questa semifinale, ieri i tifosi ci hanno dato ancora più carica. Non faremo l'errore di sottovalutare l'Empoli" - Il Bologna e Vincenzo Italiano dovranno fare a meno del proprio attaccante per i primi 90' della sfida con gli azzurri. (Tuttobolognaweb) Non sottovaluteremo l'Empoli Di 5 (Tuttobolognaweb) ... 🔗informazione.it