Italia Viva | Ex Camera di Commercio di via Giotto | Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani

Camera di Commercio di Arezzo, in via Giotto, oggi in completo stato di abbandono e degrado, rappresenta l’emblema dell’immobilismo che ha colpito la città negli ultimi dieci anni – così Gianni Ulivelli - coordinatore provinciale Italia Viva Arezzo.“Arezzo è una città ferma, e questo immobile, acquistato anni fa da un privato poi fallito ne è il simbolo. Costruito negli anni 60 in pieno boom economico, oggi si trova sotto tutela della soprintendenza ai beni culturali per il valore architettonico, il che rende impossibile trasformarlo in abitazioni civili.Nel frattempo, Arezzo continua a collezionare uffici sfitti e spazi inutilizzati: una situazione che paralizza intere aree urbane e impedisce nuovi slanci. Le aste per l’immobile sono andate deserte e, a meno di un intervento deciso, lo resteranno ancora. 🔗 Lanazione.it - Italia Viva: “Ex Camera di Commercio di via Giotto: Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani” Arezzo, 2 maggio 2025 – “L’edificio della ex sede delladidi Arezzo, in via, oggi in completo stato di abbandono e degrado, rappresenta l’emblema dell’immobilismo che ha colpito la città negli ultimi dieci anni – così Gianni Ulivelli - coordinatore provincialeArezzo.“Arezzo è una città ferma, e questo immobile, acquistato anni fa da un privato poi fallito ne è il simbolo. Costruito negli anni 60 in pieno boom economico, oggi si trova sotto tutela della soprintendenza ai beni culturali per il valore architettonico, il che rende impossibile trasformarlo in abitazioni civili.Nel frattempo, Arezzo continua a collezionare uffici sfitti e spazi inutilizzati: una situazione che paralizza intere aree urbane e impedisce nuovi slanci. Le aste per l’immobile sono andate deserte e, a meno di un intervento deciso, lo resteranno ancora. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dalla rottura al riavvicinamento: Italia Viva guarda al centrosinistra - “Noi vogliamo cooperare per costruire un’alleanza di un nuovo centrosinistra che sia la base dell’alternativa a questo governo di destra che, secondo noi, sta facendo male a questo Paese.” Parole e desideri di Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Italia Viva, che ieri, ospite della trasmissione In Dino veritas, ha suonato la tromba per proporre “alle altre forze che si oppongono al governo Meloni un accordo-pacchetto che, attraverso le altre regioni che andranno al voto, trovi un’omogeneità di tutte queste forze, partendo dal rispetto delle singole realtà territoriali e dell’esigenza ... 🔗lanotiziagiornale.it

Premiati alla Camera dei Deputati i vincitori della prima edizione del premio Italia Radici nel mondo-Toto Holding - Venerdì 14 marzo nella sala del refettorio della Camera dei Deputati si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio Italia radici nel mondo-Toto Holding, concorso di racconti inediti rivolto agli italiani e alle italiane residenti all’estero e agli/alle italodiscendenti... 🔗chietitoday.it

Toscana e politica, l’ira di Bonifazi su Ricciardi (M5S): “Italia Viva è maggioranza da 5 anni” - Firenze, 31 marzo 2025 – Tira, tira – dice l’adagio – la corda si spezza. E in Toscana rischia seriamente di farlo prima dell’autunno (tiepido, alla luce dei sondaggi che fanno gongolare i dem) elettorale. La suggestione del campo larghissimo di matrice gianiana non può, giocoforza, essere esente da veleni più o meno palesi. In un’intervista a “La Nazione” il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Riccardo Ricciardi non ha certo scelto la via diplomatica: “Il tavolo del centrosinistra? Se ci troviamo Renzi in quella stanza non entriamo neanche”. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Ex Camera di Commercio, Ulivelli(Italia Viva): diventi pubblico e ospiti un progetto per i giovani; «Ex Camera di Commercio di via Giotto: la replica del sindaco Ghinelli è semplicemente imbarazzante»; Arezzo, botta e risposta sull'ex sede della Camera di Commercio. Ulivelli: Spazio giovani, replica Ghinelli; Il Palazzo ex Camera di Commercio di Arezzo fa discutere: Ulivelli cinico, ma dov'è stato fino ad oggi?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia Viva: “Ex Camera di Commercio di via Giotto: Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani” - “Proponiamo di trasformare l’ex Camera di Commercio in “Giotto Hub – spazio ... ultimi dieci anni – così Gianni Ulivelli - coordinatore provinciale Italia Viva Arezzo. “Arezzo è una città ferma, e ... 🔗lanazione.it

Arezzo, botta e risposta sull'ex sede della Camera di Commercio. Ulivelli: "Spazio giovani", replica Ghinelli - Gianni Ulivelli, coordinatore provinciale Italia Viva Arezzo, interviene e lancia delle proposte su quella che potrebbe essere una nuova sede per l'ex Camera di Commercio di Arezzo. Il palazzo, in via ... 🔗corrierediarezzo.it

Vecchia camera di commercio, è polemica - Botta e risposta tra il coordinatore di Italia Viva Gianni Ulivelli e il sindaco Alessandro Ghinelli sulla questione della ex Camera di Commercio. Oggi poi Ulivelli ha replicato. Ma torniamo alla ... 🔗teletruria.it