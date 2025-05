Italia suore di clausura in fuga dal convento si rifugiano in un luogo segreto | Fatti gravissimi lì

Italiana: cinque religiose di clausura hanno deciso di lasciare improvvisamente il loro convento, denunciando una situazione diventata insostenibile all’interno della comunità religiosa. Il loro allontanamento, volontario ma sofferto, è stato motivato da ciò che definiscono “gravi vicissitudini” interne che le avrebbero spinte a cercare rifugio altrove.La rottura dopo la destituzione della badessaLe monache in questione risiedevano fino a pochi giorni fa presso il convento di San Giacomo di Veglia, nel Trevigiano. Hanno spiegato che tutto sarebbe iniziato circa due anni fa, con un clima via via più teso, culminato con l’arrivo di una Commissione ecclesiastica e con la destituzione della madre badessa, suor Aline Pereira. Secondo una delle suore, “siamo dovute fuggire perché il clima, da quando è arrivata la Commissione che ha allontanato suor Aline, è diventato insostenibile”. 🔗 Thesocialpost.it - Italia, suore di clausura in fuga dal convento si rifugiano in un luogo segreto: “Fatti gravissimi lì” Un fatto insolito ha scosso il mondo della vita monasticana: cinque religiose dihanno deciso di lasciare improvvisamente il loro, denunciando una situazione diventata insostenibile all’interno della comunità religiosa. Il loro allontanamento, volontario ma sofferto, è stato motivato da ciò che definiscono “gravi vicissitudini” interne che le avrebbero spinte a cercare rifugio altrove.La rottura dopo la destituzione della badessaLe monache in questione risiedevano fino a pochi giorni fa presso ildi San Giacomo di Veglia, nel Trevigiano. Hanno spiegato che tutto sarebbe iniziato circa due anni fa, con un clima via via più teso, culminato con l’arrivo di una Commissione ecclesiastica e con la destituzione della madre badessa, suor Aline Pereira. Secondo una delle, “siamo dovute fuggire perché il clima, da quando è arrivata la Commissione che ha allontanato suor Aline, è diventato insostenibile”. 🔗 Thesocialpost.it

