Italia-Kuwait l’ambasciatore Al Qahtani | forte cooperazione nell’aviazione civile difesa e sanità

Le relazioni di cooperazione bilaterale tra Kuwait e Italia "sono radicate e storiche in diversi campi tra i quali: difesa militare, sanità e investimenti, e si estendono ad altri settori come l'aviazione civile e altri ambiti". Lo conferma l'ambasciatore dello Stato del Kuwait a Roma, Nasser Sanhat al Qahtani, durante un'intervista ad "Agenzia Nova". In particolare, l'ambasciatore Al Qahtani ha fatto riferimento al memorandum di intesa sottoscritto lo scorso novembre durante la visita nel Paese del Golfo del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Pierluigi Di Palma, per l'avvio di una cooperazione bilaterale tecnica in materia di aviazione civile, soprattutto sui temi di safety e security. A proposito di quest'intesa, il diplomatico ha commentato: "L'obiettivo della parte Kuwaitiana è trarre beneficio dall'esperienza di Enac nel campo dell'aviazione civile, soprattutto gli aspetti relativi alla sicurezza a livello di trasporto aereo, di aeroporti e formazione".

