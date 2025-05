Italia-Estonia Mondiali curling misto 2025 | orario semifinale programma tv streaming

LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri per il pareggio nel settimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 0.31: MANO RUBATA DAGLI AZZURRI! Errore nella bocciata finale da parte di Gallant, tutto in parità. Mano che resta ai canadesi, serve un’altra impresa 0.28. Sono due le stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri 0.25: Per due volte non riesce la doppia bocciata ai canadesi, resta una stone canadese a punto ma c’è una stone italiana molto vicina 0. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 3-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: Resta una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 19.45: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.40. Non riesce la magia a Constantini che trova una traiettoria corta nel tentativo di mettere la seconda stone azzurra a punto. Un punto per gli azzurri nel terzo end: 3-1 19.38: Stone azzurra a punto piazzata da Mosaner quando mancano due tiri alla fine dell’end 19. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 2-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: i britannici accorciano le distanze nel secondo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34: Una stone scozzese ma senza guardia a punto dopo 4 tiri del terzo end 19.30: Non riesce la doppia bocciata a Dodds e la Scozia conquista un solo punto nel secondo end: 2-1 per gli azzurri 19.27: Una stone scozzese a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 19.24: Solito affollamento nella casa, una stone scozzese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del secondo end 19. 🔗oasport.it

