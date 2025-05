Istat a marzo 2025 l’export verso gli Stati Uniti è cresciuto di oltre il 40 per cento

Istat stima che a marzo 2025, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Unione europea, siano aumentate le esportazioni (+2,9 per cento) e diminuite le importazioni (-1,1 per cento). L’incremento su base mensile dell’export è dovuto principalmente alle maggiori vendite di beni di strumentali (+9,9 per cento). Sono cresciuti in termini congiunturali anche le vendite di beni di consumo non durevoli (+1,7 per cento) e beni intermedi (+0,4 per cento), mentre sono diminuite quelle di beni di consumo durevoli (-11,5 per cento) ed energia (-6,4 cento). Dal lato dell’import, la flessione congiunturale è interamente spiegata dalla contrazione degli acquisti di energia (-19,8 per cento).Boom delle esportazioni verso gli UsaA marzo 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno registrato una forte crescita tendenziale (+41,2 per cento). 🔗 Lettera43.it - Istat, a marzo 2025 l’export verso gli Stati Uniti è cresciuto di oltre il 40 per cento L’stima che a, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Unione europea, siano aumentate le esportazioni (+2,9 per) e diminuite le importazioni (-1,1 per). L’incremento su base mensile delè dovuto principalmente alle maggiori vendite di beni di strumentali (+9,9 per). Sono cresciuti in termini congiunturali anche le vendite di beni di consumo non durevoli (+1,7 per) e beni intermedi (+0,4 per), mentre sono diminuite quelle di beni di consumo durevoli (-11,5 per) ed energia (-6,4). Dal lato dell’import, la flessione congiunturale è interamente spiegata dalla contrazione degli acquisti di energia (-19,8 per).Boom delle esportazionigli UsaAle esportazioniglihanno registrato una forte crescita tendenziale (+41,2 per). 🔗 Lettera43.it

