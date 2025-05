Istanbul scontri tra dimostranti e polizia al corteo del Primo maggio

Istanbul per la manifestazione del Primo maggio che, però, ha convogliato la protesta per l'arresto del sindaco della città Ekrem ?mamo?lu. Due raduni erano previsti dal principale partito di opposizione e dai sindacati. Le autorità hanno concentrato gran parte dei loro sforzi sulla sponda europea, in particolare nell'area intorno a Piazza Taksim, tradizionale punto di ritrovo per le manifestazioni del 1° maggio. Oltre 200 manifestanti sono stati arrestati vicino a Piazza Taksim, inclusi diversi avvocati che cercavano di seguire i manifestanti. La polizia ha arrestato anche circa 35 membri del Partito di Liberazione del Popolo, di sinistra, che tentavano di sfondare le barriere.

Turchia, scontri tra sostenitori del sindaco di Istanbul e polizia - Confermato dai giudici l’arresto del sindaco di Istanbul e rivale politico del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I giudici hanno ordinato per il primo cittadino il carcere, in attesa dell’esito del processo per corruzione. Il sindaco Ekrem Imamoglu è stato arrestato in un blitz nella sua residenza, scatenando un’ondata di manifestazioni di piazza nel Paese. La sua detenzione è considerata dalle opposizioni come una mossa politica per eliminare un importante concorrente dalle prossime elezioni presidenziali. 🔗lapresse.it

Turchia, proteste a Istanbul: scontri e tensioni tra manifestanti e polizia - Scontri e tensioni tra manifestanti e polizia a Istanbul mentre il sindaco della città e principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu è interrogato in tribunale. La folla ha iniziato a radunarsi davanti al municipio in segno di sostegno al sindaco. Altri si sono radunati fuori dal tribunale. Il suo arresto questa settimana ha intensificato le tensioni politiche e ha scatenato proteste diffuse in tutta la Turchia, con manifestanti che si sono riuniti in diverse città per esprimere la loro opposizione. 🔗lapresse.it

Scontri a Istanbul: manifestanti e polizia in tensione per l'arresto di Imamoglu - Ci sono stati scontri e momenti di tensione tra gli agenti di polizia e alcuni dei manifestanti che si stavano radunando sotto il comune di Istanbul per protestare contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Alcuni dimostranti che volevano lasciare l'area per marciare verso piazza Taksim sono stati fermati dalla polizia, in quel momento sono iniziati brevi scontri e gli agenti hanno utilizzato manganelli e gas lacrimogeni, riferiscono i media locali, pubblicando alcuni video. 🔗quotidiano.net

