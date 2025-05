Israele smentisce il no al piano di tregua con l’Egitto Netanyahu Hamas resta un ostacolo

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – "I resoconti dei media arabi secondo cui Israele avrebbe respinto la proposta egiziana sono infondati". E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu pubblicata su Telegram. "Hamas è stata, e rimane, l'ostacolo al raggiungimento di un accordo", prosegue il messaggio.In precedenza l'emittente saudita Al-Arabiya aveva riferito che i negoziati per un accordo di cessate il fuoco con il gruppo armato palestinese Hamas nella Striscia di Gaza "erano falliti" dopo che Israele aveva informato i mediatori di rifiutare una tregua temporanea. Al-Arabiya citava fonti egiziane, che accusavano Israele anche di essersi tirato indietro dalle clausole sottoscritte nei giorni scorsi.Inoltre, sempre secondo le fonti egiziane, Israele avrebbe chiesto di mantenere la presenza dell'esercito nella Striscia di Gaza fino alla fine del 2025.

Gaza, Israele accetta 'Piano Witkoff' - 7.45 Hamas insiste nel negoziare la fase 2 della guerra e ribadisce il "pieno impegno nell'attuazione di tutti i punti dell'accordo in ogni fase e dettaglio", chiedendo alla comunità internazionale di pressare Israele verso la fase 2. Israele aveva chiesto di prolungare di 42 giorni la fase 1, ipotesi respinta da Hamas. Ora lo Stato ebraico ha accettato il 'Piano Witkoff': cessate il fuoco temporaneo per Ramadan e Pasqua ebraica e, nel 1° giorno, riconsegna di metà degli ostaggi ancora in mano a Hamas (che sono 59, almeno 35 morti).

Israele lavora a piano per esodo da Gaza, al via nelle prossime settimane - (Adnkronos) – Il governo israeliano sta lavorando, su impulso del premier Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Israel Katz, all'istituzione di un ente per la migrazione che gestirà l'esodo dei palestinesi dalla Striscia di Gaza, secondo il piano annunciato dal presidente americano Donald Trump. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich

Israele valuta piano militare per riprendere il controllo di Gaza - Israele studia un piano militare per riprendere il controllo e governare Gaza, dopo essersi ritirato dal territorio palestinese due decenni fa. Secondo il Financial Times, l'ipotesi di un'occupazione militare israeliana è ora presa in considerazione seriamente, dopo il ritorno di Trump. "La precedente amministrazione voleva ponessimo fine alla guerra. Trump vuole che la vinciamo", ha detto un funzionario israeliano all'Ft, sotto anonimato.

