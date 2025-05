Israele bombarda nella notte la zona residenziale vicina al palazzo presidenziale di Damasco

Mattarella a Herzog: «Stop alle sofferenze dei civili a Gaza, due popoli due Stati per un futuro di pace»

Israele bombarda ancora nella notte. Uccisi altri due giornalisti e almeno 5 bambini - Altri due giornalisti sono stati uccisi a Gaza dall’esercito israeliano. Il primo è Mohammed Mansour, 29 anni, corrispondente del quotidiano giapponese Asahi Shimbun. Il giornalista è morto a causa dell’esplosione di un missile nella sua casa di Khan Younis, nel sud di Gaza, dove viveva con la moglie e il figlio neonato, le cui sorti sono ancora in fase di accertamento. L’altra vittima, in base a quanto dichiarato da Al Jazeera, è il corrispondente Hossam Shabat, di 23 anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Hamas rifiuta di prolungare le trattative sugli ostaggi, notte di fuoco: Israele bombarda Gaza - La tregua è finita, andate in guerra. Notte di fuoco, in Medio Oriente, con una serie di attacchi aerei di Israele nella Striscia di Gaza, ripresi nella notte su ordine di Benjamin Netanyahu, che ha ordinato “la ripresa della guerra” contro Hamas, dopo che gli sforzi per estendere il cessate il fuoco sono falliti. Il bilancio delle vittime continua a salire. Secondo il direttore del ministero della Sanità della Striscia, Mohammed Zaqout,i morti sono saliti “ad almeno 330, per la maggior parte donne e bambini palestinesi, mentre i feriti sono centinaia. 🔗secoloditalia.it

Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco - L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. "Gli aerei da guerra hanno colpito la zona intorno al palazzo", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. 🔗quotidiano.net

Israele bombarda la Siria. Netanyahu: "Messaggio chiaro al regime, non toccate i drusi" - Raid nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco. Poi il primo ministro e il ministro della Difesa Katz rilasciano una dichiarazione congiunta. Attacchi ... 🔗huffingtonpost.it

Israele, raid vicino al palazzo presidenziale di Damasco. Netanyahu: “Messaggio al regime siriano” - L'aviazione israeliana ha bombardato la capitale nelle prime ore di oggi, dopo aver intimato alle autorità siriane di non marciare verso villaggi abitati da ... 🔗msn.com

Gaza, Idf bombarda anche le "zone sicure", missili israeliani sulle tende per gli sfollati a Khan Younis e al-Mawasi, 8 morti - VIDEO - L'Idf ha bombardato nuovamente la Striscia di Gaza. Nella notte l'esercito israeliano ha attaccato i campi profughi Khan Younis e al-Mawasi, colpendo anche le cosiddette 'zone sicure', aree dove gli a ... 🔗informazione.it