Israele bombarda il centro di Damasco

Cosa riportano altre fonti

Israele bombarda Damasco: qual è l'obiettivo del raid in Siria - Poco dopo le 12 gli aerei dell'esercito d'Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che l'aviazione di Tel Aviv ha compiuto un attacco aereo sulla città siriana. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, Ong con sede a Londra e una rete di informatori sul posto, il raid ha colpito un edificio in un'area - il sobborgo di Dummar, a nord-ovest - dove vivono alcuni leader palestinesi e ha causato un morto. 🔗iltempo.it

Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco - L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa. "Gli aerei da guerra hanno colpito la zona intorno al palazzo", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. 🔗quotidiano.net

Israele bombarda l’ospedale Battista di Gaza, pazienti evacuati sulle barelle. L’Idf conferma: «Dentro un centro di comando di Hamas» – I video - Un attacco aereo israeliano ha colpito nella notte l’ospedale Battista al-Ahli, nel Nord di Gaza City. Secondo al Jazeera, i due bombardamenti avrebbero colpito la struttura mentre i medici cercavano di evacuare malati e feriti, dopo l’avvertimento dell’idf partito ieri sera. L’esercito israeliano aveva infatti ordinato lo sfollamento per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro della città, e di Khan Younis, nel sud, dopo aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

