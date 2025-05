Israele bombarda anche la Siria raid a Damasco | Regime siriano non tocchi la comunità drusa”

Israele colpisce la Siria. "Non permetteremo alle truppe Siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per la comunità drusa" ha spiegato Netanyahu. Intanto salgono a 31 le persone uccise a seguito degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. 🔗 È la seconda volta in pochi giorni checolpisce la. "Non permetteremo alle truppene di spostarsi a sud dio di rappresentare una minaccia per ladrusa" ha spiegato Netanyahu. Intanto salgono a 31 le persone uccise a seguito degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Israele bombarda Damasco: qual è l'obiettivo del raid in Siria - Poco dopo le 12 gli aerei dell'esercito d'Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che l'aviazione di Tel Aviv ha compiuto un attacco aereo sulla città siriana. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, Ong con sede a Londra e una rete di informatori sul posto, il raid ha colpito un edificio in un'area - il sobborgo di Dummar, a nord-ovest - dove vivono alcuni leader palestinesi e ha causato un morto. 🔗iltempo.it

Israele bombarda ancora la Siria. Il biasimo di Kaja Kallas (Ue): «Attacchi inutili, aggravano la situazione» - Israele torna a bombardare la Siria. L’esercito di Tel Aviv ha affermato su X di aver effettuato nuovi attacchi contro due basi militari nel Paese mediorientale, nei pressi della città di Palmira, nota anche come Tadmor, sede di un importante sito archeologico risalente all’impero romano. «Abbiamo colpito le capacità militari rimaste nelle basi siriane di Tadmur e T4», hanno affermato le Idf, riferendosi ai due siti in un’area 50 chilometri a ovest della città. 🔗open.online

Israele, nuovi raid in Siria. Nuovo ordine di evacuazione a Gaza - (Adnkronos) – Nuove operazioni di Israele in Siria, nella parte centrale del Paese arabo. A confermarlo le forze israeliane (Idf) che precisano di aver colpito "le restanti capacità militari nelle basi militari di Tadmur (Palmira) e T4", base aerea a circa 50 chilometri a ovest di Palmira. "Le Idf continuano a operare per rimuovere ogni […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Israele bombarda anche la Siria, raid a Damasco: “Regime siriano non tocchi la comunità drusa; Trump: 'A Gaza ci sono meno di 24 ostaggi israeliani ancora vivi'. Raid israeliani sulla Siria; Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco; Siria, raid di Israele su un quartiere di Damasco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Israele bombarda anche la Siria, raid a Damasco: “Regime siriano non tocchi la comunità drusa” - È la seconda volta in pochi giorni che Israele colpisce la Siria. “Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per la comunità drusa” ha spiegato ... 🔗fanpage.it

Israele bombarda la Siria. Netanyahu: "Messaggio chiaro al regime, non toccate i drusi" - Raid nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco. Poi il primo ministro e il ministro della Difesa Katz rilasciano una dichiarazione congiunta. Attacchi ... 🔗huffingtonpost.it

Siria, raid di Israele vicino al…" - Le sanguinose vicende degli ultimi giorni a Jaramana, Sahnaya e altri luoghi intorno a Damasco sono emblematiche dell’intreccio di violenze sulla pelle dei siriani, a opera di… Leggi ... 🔗informazione.it