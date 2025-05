Israele attacchi su Gaza | oltre 30 morti Netanyahu | Raid a Damasco non tocchino la comunità drusa

attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza. L'esercito israeliano continua da giorni a portare avanti i suoi attacchi. L'ultimo è stato sferrato contro il campo profughi di Bureij, dove cinque persone sono state uccise. Secondo una fonte medica, i morti sarebbero almeno sette.Questa mattina il primo ministro Netanyahu e il ministro della Difesa Katz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta confermando che Israele ha attaccato un obiettivo vicino al palazzo presidenziale a Damasco: "Questo è un messaggio chiaro al regime siriano. Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per la comunità drusa". epaselect epa12067777 A camp for internally displaced Palestinians in the Al Remal neighbourhood, Gaza City, 01 May 2025. 🔗 Quotidiano.net - Israele, attacchi su Gaza: oltre 30 morti. Netanyahu: “Raid a Damasco, non tocchino la comunità drusa” Roma, 2 maggio 2025 - Salgono ad almeno trentuno le persone uccise a seguito degliisraeliani contro la Striscia di. L'esercito israeliano continua da giorni a portare avanti i suoi. L'ultimo è stato sferrato contro il campo profughi di Bureij, dove cinque persone sono state uccise. Secondo una fonte medica, isarebbero almeno sette.Questa mattina il primo ministroe il ministro della Difesa Katz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta confermando cheha attaccato un obiettivo vicino al palazzo presidenziale a: "Questo è un messaggio chiaro al regime siriano. Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud dio di rappresentare una minaccia per la". epaselect epa12067777 A camp for internally displaced Palestinians in the Al Remal neighbourhood,City, 01 May 2025. 🔗 Quotidiano.net

