Ispezioni in un' altra azienda agricola | multa e denuncia per il presidente della coop

della tenenza locale e i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro.L'ispezione ha. 🔗 Latinatoday.it - Ispezioni in un'altra azienda agricola: multa e denuncia per il presidente della coop Nuovi servizi di monitoraggio dei carabinieri nell'ambito delle azioni di contrasto al caporalato. L'attività è stata condotta questa volta sul territorio di Fondi, dove sono entrati in azione i militaritenenza locale e i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro.L'ispezione ha. 🔗 Latinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Violazioni in un'altra azienda agricola: denuncia per l'amministratrice e maxi multa - Un'altra ispezione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro in un'azienda agricola di Cisterna. Le verifiche hanno portato alla denuncia in stato di libertà dell'amministratrice dell'impresa, una donna di 29 anni, in concorso con altri due uomini, di 72 e 35 anni, per... 🔗latinatoday.it

Controlli sul caporalato e il lavoro agricolo, nuove ispezioni: un'altra azienda sospesa - Nell'ambito di nuovi controlli contro il fenomeno del caporalato in provincia di Latina, i carabinieri della stazione di Sezze e il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno effettuato un'ispezione all'interno di un'azienda agricola che lavora nel settore della coltivazione degli ortaggi... 🔗latinatoday.it

Tentano furto di carburante in azienda agricola, colpo sventato dai vigilantes - Tempo di lettura: 2 minuti È fallito il colpo che un gruppo di sei malviventi incappucciati ha tentato di effettuare ai danni di un’azienda agricola a Battipaglia. Nel mirino dei ladri cinque taniche di carburante e alcuni attrezzi dalla struttura: il colpo è saltato grazie all’intervento della vigilanza privata. È successo sabato notte, intorno a mezzanotte e mezza quando la banda con il volto coperto da un passamontagna si è introdotta nell’officina meccanica di un’azienda agricola della zona, squarciando con attrezzi da scasso la serranda esterna, e tentando di rubare quattro taniche di ... 🔗anteprima24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ispezioni in un'altra azienda agricola: multa e denuncia per il presidente della coop; Caporalato: ancora controlli, multa da 3mila euro per un’azienda agricola a Pontinia; Fermo, lavoratori in nero e luoghi non idonei. Raffica di multe, azienda agricola sospesa; Collesalvetti, lavori in nero e irregolarità in due aziende agricole: maxi multe per 16mila euro e attività chiuse. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ispezione a fondi: scoperti problemi di sicurezza sul lavoro in azienda agricola con sette dipendenti regolari - Il 30 aprile 2025 a Fondi i carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro di Latina hanno scoperto irregolarità in un’azienda agricola, sanzionando la cooperativa per mancanza di segnaletica e spogli ... 🔗gaeta.it

Controlli in un’azienda agricola, multa per 1.700 euro - Lo scorso 30 aprile, i Carabinieri della Tenenza di Fondi, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un’ispezione presso ... 🔗h24notizie.com

Fermo, lavoratori in nero e luoghi non idonei. Raffica di multe, azienda agricola sospesa - Costeranno care a tre aziende agricole dell’entroterra fermano le ispezioni effettuate dai carabinieri ... La manodopera Problemi ancora più seri per un’altra azienda agricola. 🔗msn.com