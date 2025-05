Isola d’Elba cinghiale attraversa la strada all’improvviso | motociclista muore nello scontro

nello scontro contro un cinghiale. È successo all'Isola d'Eba, nella serata del primo maggio lungo la strada che collega Marina di Campo a Lacona. La vittima si chiamava Rocco Andrianò, 59 anni, ed era in moto quando l'animale ha attraversato la strada all'improvviso: lo schianto è stato . 🔗 (Adnkronos) – Un uomo di 59 anni è mortocontro un. È successo all'd'Eba, nella serata del primo maggio lungo lache collega Marina di Campo a Lacona. La vittima si chiamava Rocco Andrianò, 59 anni, ed era in moto quando l'animale hato laall'improvviso: lo schianto è stato . 🔗 Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Tragico incidente all’Isola d’Elba: motociclista perde la vita dopo scontro con un cinghiale - La vittima: Rocco Andrianò, figura stimata nella comunità elbana Nel tardo pomeriggio del 1° maggio 2025, un tragico incidente ha scosso la comunità dell’Isola d’Elba. Rocco Andrianò, 59 anni, dipendente dell’azienda dei servizi ambientali Esa, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre percorreva in moto la strada del Monumento, che collega Marina di Campo a Lacona . L’impatto è stato fatale sia per il motociclista che per l’animale. 🔗notizieaudaci.it

Muore in moto a 59 anni travolto da un cinghiale, tragedia sulle strade dell'isola d'Elba - Primo maggio tragico sulle strade dell'Isola d'Elba dove un 59enne originario di Procchio è morto in moto travolto da un cinghiale mentre stava percorrendo la SP30 che da Capoliveri porta a Campo nell'Elba. Il terribile schianto appena dopo le 19 di ieri, quando, secondo le prime ricostruzioni... 🔗livornotoday.it

Nave oceanografica si incaglia sugli scogli all’isola d’Elba. Salvi gli 11 membri dell’equipaggio - La chiglia che sbatte sugli scogli, l’acqua che entra nello scafo, i motori che vanno fuori uso e mandano l’imbarcazione in blackout. Sono state ore di paura a bordo della nave oceanografica, la Fugro Mercator, battente bandiera bahamense e lunga 42 metri. L’incidente è avvenuto sulla scogliera del promontorio dell’Enfola, vicino a Portoferraio all’isola d’Elba, dove l’imbarcazione era impegnata in operazioni di monitoraggio dei fondali marini. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Scontro tra moto e cinghiale, centauro muore in incidente; Il motociclista Rocco Andrianò muore dopo scontro con un cinghiale; Investe un cinghiale e muore; Si scontra con la moto contro un cinghiale, morto 59enne all’Elba. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola d'Elba, cinghiale attraversa la strada all'improvviso: motociclista muore nello scontro - (Adnkronos) - Un uomo di 59 anni è morto nello scontro contro un cinghiale. È successo all'isola d'Eba, nella serata del primo maggio lungo la strada che collega Marina di Campo a Lacona. La vittima s ... 🔗msn.com

Si scontra in moto con un cinghiale, muore 59enne all'isola d'Elba - La vittima è Rocco Andrianò, dipendente di Esa, azienda dei servizi ambientali dell'isola. Nello scontro è morto anche l'animale ... 🔗msn.com

Rocco Andrianò morto con la moto contro un cinghiale sull'Isola d'Elba. «Gli ha tagliato la strada»: deceduto anche l'animale - Un motociclista di 59 anni è morto nella serata di ieri in seguito a un violento impatto con un cinghiale lungo la strada del Monumento, arteria ... 🔗msn.com