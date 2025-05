Isola d’Elba cinghiale attraversa la strada all’improvviso | motociclista muore nello scontro

Tragico incidente all’Isola d’Elba: motociclista perde la vita dopo scontro con un cinghiale - La vittima: Rocco Andrianò, figura stimata nella comunità elbana Nel tardo pomeriggio del 1° maggio 2025, un tragico incidente ha scosso la comunità dell’Isola d’Elba. Rocco Andrianò, 59 anni, dipendente dell’azienda dei servizi ambientali Esa, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre percorreva in moto la strada del Monumento, che collega Marina di Campo a Lacona . L’impatto è stato fatale sia per il motociclista che per l’animale. 🔗notizieaudaci.it

Muore in moto a 59 anni travolto da un cinghiale, tragedia sulle strade dell'isola d'Elba - Primo maggio tragico sulle strade dell'Isola d'Elba dove un 59enne originario di Procchio è morto in moto travolto da un cinghiale mentre stava percorrendo la SP30 che da Capoliveri porta a Campo nell'Elba. Il terribile schianto appena dopo le 19 di ieri, quando, secondo le prime ricostruzioni... 🔗livornotoday.it

Rocco Andrianò morto con la moto contro un cinghiale sull'Isola d'Elba. «Gli ha tagliato la strada»: deceduto anche l'animale - Un motociclista di 59 anni è morto nella serata di ieri in seguito a un violento impatto con un cinghiale lungo la strada del Monumento, arteria ... 🔗msn.com

Isola d'Elba, cinghiale gli taglia la strada: muore in moto sulla provinciale. Dieci anni fa si era salvato da un incidente simile - L'incidente mortale sulla provinciale del Monumento, vicino alla frazione di Lacona. La vittima è Rocco Andrianò, avrebbe compiuto 59 anni tra pochi giorni. Era molto conosciuto all'Elba e 10 anni fa ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it