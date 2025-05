Isola dei Famosi Patrizia Rossetti fa chiarezza sul presunto litigio con Antonella Mosetti

Patrizia Rossetti torna in tv: "L’Isola dei Famosi sarà la mia sfida" - La conduttrice tra i concorrenti del reality. E sbarca anche in libreria con un'autobiografia: "Mi butto, senza strategie. Voglio essere semplicemente me stessa" 🔗ilgiornale.it

L’Isola dei Famosi: tensioni tra Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti prima del via, cast e conduzione ufficiali - La nuova stagione de L’Isola dei Famosi si presenta con la promessa di riportare quel caratteristico elemento di intrattenimento vivace e controverso, spesso definito come “trash”, che negli ultimi anni è mancato in programmi quali Il Grande Fratello e The Couple. Già nelle prime fasi di preparazione, emergono tensioni significative tra alcune protagoniste, alimentando un […] L'articolo L’Isola dei Famosi: tensioni tra Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti prima del via, cast e conduzione ufficiali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025 - Ha vinto Pechino Express nel 2018, in coppia con Maria Teresa Ruta, e ha già partecipato a La Fattoria e al Grande Fratello Vip. Adesso è pronta a mettere alla prova la sua resistenza fisica all’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi della diciannovesima edizione del reality, in partenza su Canale 5 nel mese di maggio, ci sarà anche Patrizia Rossetti. La nuova edizione del reality, come annunciato nelle scorse settimane, verrà condotta da Veronica Gentili e si protrarrà almeno fino alle prime settimane dell’estate. 🔗davidemaggio.it

