Isola dei Famosi il retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti

Isola dei Famosi e spuntano nuovi retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti. A svelarlo è Alberto Dandolo che nella sua rubrica sul settimanale Oggi racconta le preoccupazioni dei vertici Mediaset riguardo il legame passato fra le due donne.Isola, il retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti"Si mormora – spiega Dandolo – che i vertici Mediaset abbiano inizialmente storto il naso nell'apprendere la partecipazione della Mosetti. La deriva gossippara è dietro l'angolo".Il giornalista fa riferimento al legame passato fra Antonella Mosetti e Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. Una vicenda che era venuta a galla anche durante la partecipazione dell'ex calciatore e della showgirl al Grande Fratello Vip. Durante il reality infatti Bettarini aveva rivelato di aver tradito più volte Simona Ventura, vivendo anche una storia parallela con Antonella Mosetti.

