Isola a Cinque Stelle

Isola dei famosi. E allora? Volete la verità? Lo preferiamo adesso. Piuttosto che fare politica meglio che faccia i falò 🔗 Ilgiornale.it - Isola a Cinque Stelle Giarrusso va all’dei famosi. E allora? Volete la verità? Lo preferiamo adesso. Piuttosto che fare politica meglio che faccia i falò 🔗 Ilgiornale.it

Trekking e stelle: all’Isola d’Elba nasce l’astroturismo tra sentieri e cieli notturni - L’Isola d’Elba apre le porte a una nuova forma di turismo che unisce natura, scienza e avventura: l’astroturismo. Grazie all’impegno dell’Associazione Astrofili di San Piero a Campo nell’Elba, l’escursionismo notturno diventa protagonista, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i sentieri dell’isola sotto il fascino delle stelle. La Grande Traversata Elbana, solitamente percorsa di giorno, si trasforma in una magica esperienza notturna con la GTE al buio, in programma il 26 aprile in occasione della International Dark Sky Week. 🔗corrieretoscano.it

Palazzo Sirignano a Napoli diventa hotel a cinque stelle, operazione da 50 milioni: «È una sfida per la città» - Palazzo Caravita di Sirignano, da tutti conosciuto più semplicemente con il nome di Palazzo Sirignano, primo edificio ad essere edificato (nel XVI secolo) sull?attuale Riviera di Chiaia,... 🔗ilmattino.it

Parpiglia: “Madonia, niente Ballando con le Stelle. Ci riprova con l’Isola?” - In un post il giornalista ha parlato del ballerino che aveva lasciato il programma di Rai1 in aperta polemica con Selvaggia Lucarelli 🔗golssip.it

Isola dei famosi, sbarca Dino Giarrusso. E dal M5s: "Scontro tra titani con Adinolfi..." - Alla fine ha firmato Dino Giarrusso: l'ex Le Iene già europarlamentare del Movimento 5 stelle sarà uno dei naufraghi de L'isola ... 🔗iltempo.it

Da Mario Adinolfi a Antonella Mosetti, il cast dell’Isola dei Famosi 2025 è il più incredibile di sempre - Dal leader del Popolo della Famiglia, all'ex 5 Stelle, fino all'ex tennista nei guai per i vaccini... il cast dell'Isola dei Famosi di quest'anno promette scintille (e polemiche) ... 🔗panorama.it