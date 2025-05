Ischia Angela Merkel torna in vacanza sull’isola dopo 10 anni

Angela Merkel, a lungo una habituè dell’isola, dopo 10 anni di assenza è tornata a Ischia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel dopo 10 anni di assenza è tornata a Ischia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. E’ giunta sull’isola verde con un traghetto di linea partito poco dopo le . 🔗 2anews.it - Ischia, Angela Merkel torna in vacanza sull’isola dopo 10 anni , a lungo una habituè dell’isola,10di assenza èta aper trascorrere alcuni giorni di. L’ex cancelliera tedesca10di assenza èta aper trascorrere alcuni giorni di. E’ giuntaverde con un traghetto di linea partito pocole . 🔗 2anews.it

Ne parlano su altre fonti

Covid, gli 007 tedeschi accusano Angela Merkel: “Virus militare creato in laboratorio. Lei sapeva tutto, ma decise di nascondere le informazioni” - Secondo i servizi segreti tedeschi (BND), l’origine del Covid-19 sarebbe riconducibile a un incidente di laboratorio. L’ipotesi, riportata da fonti giornalistiche locali, sarebbe stata confermata da un’operazione di intelligence condotta su incarico dell’ex cancelliera Angela Merkel.Leggi anche: Covid, i servizi segreti tedeschi informarono Merkel: “La pandemia nata da incidente di laboratorio” L’indagine dell’intelligence tedesca Il quotidiano Sueddeutsche Zeitung ha rivelato che la cancelliera Merkel affidò agli 007 di Berlino il compito di indagare sulla genesi della pandemia. 🔗thesocialpost.it

Angela Merkel, il gelo dopo il trionfo del rivale Merz: «Da lei finora neanche un messaggio» - Angela Merkel non si è ancora congratulata con il compagno di partito, oltre che storico rivale, Friedrich Merz per la vittoria delle elezioni in Germania. Mentre il leader dei conservatori si muove spedito per dare vita alla Grosse Koalition con i socialdemocratici, Merkel sembra non avergli mandato neanche un messaggio.«Non ho ancora ricevuto le congratulazioni. Ma potrei anche non aver visto il suo messaggio. 🔗open.online

Matilde Brandi torna a parlare della fine dell'amicizia con Angela Melillo: "Terze persone coinvolte" - Matilde Brandi ha pubblicato un lungo post sui social per raccontare nel dettaglio com'è finita l'amicizia con Angela Melillo, dopo l'esperienza a Ne Vedremo Delle Belle. 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Dopo 10 anni Angela Merkel torna in vacanza a Ischia; Angela Merkel torna nella «sua» Ischia per una settimana di vacanza: passeggiate, massaggi e bagni termali; Frana a Ischia, il messaggio a sorpresa di Angela Merkel: Sono in lutto, conosco bene l'isola e la sua gente; «Ischia, Merkel ha promesso di tornare a fine mandato: la aspettiamo». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Angela Merkel ad Ischia, il ritorno dopo dieci anni: l'alloggio a borgo Sant'Angelo - L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel dopo 10 anni di assenza è tornata a Ischia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. E' giunta sull'isola verde con un traghetto di ... 🔗msn.com

Tour culturale della Merkel prima delle vacanze ad Ischia - ROMA – Fuori programma ieri per la Cancelliera tedesca Angela Merkel prima di imbarcarsi sul traghetto da Castellammare di Stabia per Ischia, luogo di vacanza abituale per la premier. La taverna del ... 🔗primapress.it

Angela Merkel ad Ischia da venerdi' - (ANSA) - BERLINO, 4 APR - La cancelliera Angela Merkel arrivera' sull'isola d'Ischia (Napoli) nel pomeriggio di venerdi'; trascorrera' una vacanza di 8 giorni pernottando nel borgo turistico di S ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it