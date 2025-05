Irlanda TikTok multata per 530 milioni | Trasferiti dati degli utenti europei in Cina

dati. TikTok annuncia il ricorsoL'articolo Irlanda, TikTok multata per 530 milioni: Trasferiti dati degli utenti europei in Cina proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Irlanda, TikTok multata per 530 milioni: Trasferiti dati degli utenti europei in Cina E' la terza sanzione più alta della storia del GDPR fatta dalla Commissione irlandese per la protezione deiannuncia il ricorsoL'articoloper 530inproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole. 🔗quotidiano.net

TikTok multata di 530 milioni di euro per invio dati utenti in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole. 🔗quotidiano.net

Maxi-multa di 530 milioni per TikTok dall’Irlanda, l’accusa sui dati degli utenti europei «inviati in Cina» - TikTok sarà multata per 530 milioni di euro per aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. La sanzione è stata annunciata dall’autorità per la privacy irlandese, la Commissione per la protezione dei dati (Dpc). Una multa ben superiore alle indiscrezioni di stampa anticipate all’inizio di aprile scorso, quando si parlava di una multa da 500 milioni di euro. Cifra che sarebbe stata comunque la terza più alta di sempre, dopo quella riservata ad Amazon di 746 milioni e e Meta-Faceboook da 1,2 miliardi. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

L'Irlanda annuncia una multa da 530 milioni a TikTok, 'invia dati in Cina'; Irlanda multa TikTok per 530 milioni: “Invia illegalmente dati alla Cina”; Dati Ue in Cina: TikTok multata 530 mln euro. La replica: non tiene conto di misure attuali; Irlanda, TikTok multata per 530 milioni di euro: accusata di invio illegale dei dati di utenti europei in Cina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L'Irlanda annuncia una multa da 530 milioni a TikTok, 'invia dati in Cina' - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. 🔗ansa.it

Irlanda multa TikTok per 530 milioni: “Invia illegalmente dati alla Cina” - La sanzione arriva dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc). La piattaforma social nega tutte le accuse e annuncia il ricorso ... 🔗tg24.sky.it

Multa Irlanda 530 milioni a TikTok, 'invia dati in Cina' - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. (ANSA) ... 🔗msn.com