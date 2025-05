Inzaghi ribalta l’Inter La probabile formazione con il Verona

probabile formazione Inter-Verona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto un ampio turnover per l'Inter dopo l'impegno di Champions contro il Barcellona. I nerazzurri, attesi domani a San Siro contro il Verona, reduce da una sconfitta interna per 0-2 contro il Cagliari, presenteranno diverse novità nell'undici titolare.Confermata la presenza di Sommer tra i pali, in difesa tornerà dal 1' De Vrij, affiancato da Bisseck e Carlos Augusto. A centrocampo spazio a Darmian sulla destra, Zalewski sulla sinistra e Frattesi in mezzo, insieme ad Asllani, che rileva lo squalificato Calhanoglu, e Mkhitaryan. Completamente rinnovato anche l'attacco: toccherà a Correa e Arnautovic guidare il reparto offensivo, complice l'assenza di Lautaro, fermato da un problema fisico. Out anche Pavard.

Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi si porta un dubbio alla vigilia! - Simone Inzaghi mette a punto la probabile formazione di Atalanta-Inter: un dubbio che riguarda la difesa rimane fino alla vigilia della gara. SFIDA D’ALTA CLASSIFICA – Grande attesa e tante aspettative intorno ad Atalanta-Inter, gara della ventinovesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Non soltanto gli occhi del Napoli, ma anche quelli del resto del campionato, saranno puntati sul rettangolo verde di gioco del Gewiss Stadium, che ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la terza in classifica. 🔗inter-news.it

Atalanta-Inter, pochi dubbi per Inzaghi! La probabile formazione - Simone Inzaghi ha pochissimi dubbi in occasione della partita tra Atalanta e Inter. Alla vigilia le scelte sembrano quasi fatte, di seguito la probabile formazione. SCUDETTO – Manca un solo allenamento prima della partenza verso Bergamo. Oggi pomeriggio la squadra si riunirà ad Appiano Gentile per la sessione finale di preparazione alla partita, poi rimarrà in ritiro e partirà domani mattina alla volta del Gewiss Stadium. 🔗inter-news.it

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione - Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione. A poche ore da Inter-Milan la sua probabile formazione è una sorpresa assoluta. SORPRESA – La sorpresa non sta nei cambi rispetto alla trasferta di Bologna, bensì nei giocatori confermati dalla partita di pochi giorni fa. Inter-Milan è la gara in programma oggi alle ore 21 ed è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. 🔗inter-news.it

Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: forse ci sarà una sorpresa in attacco - Arnautovic è stanco, e Taremi ha deluso le attese: il tecnico prepara un modulo inedito per la semifinale di Champions League ... 🔗msn.com