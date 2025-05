Investito un ciclista di 26 anni in Brianza trasportato in fin di vita in ospedale | si indaga sull’incidente

anni è stato Investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza. Il giovane è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale più vicino di Saronno. 🔗 Un ragazzo di 26è statomentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della. Il giovane è stato trasferito in gravissime condizioni all’più vicino di Saronno. 🔗 Fanpage.it

