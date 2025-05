Investito e ucciso mentre tornava in bici dal lavoro | si costituisce il pirata della strada

Investito con la propria auto il 28enne senegalese Lamine Barro, in sella alla sua bicicletta, senza farmarsi e prestare soccorso. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23.30. Si è costituito nella mattinata di oggi, 2 maggio, presso il commissariato di polizia di Mesagne l'uomo che ha investito con la propria auto il 28enne senegalese Lamine Barro, in sella alla sua bicicletta, senza fermarsi e prestare soccorso.

Jesi, uomo di 51 anni investito e ucciso da un'auto mentre cammina in strada - JESI - Tragedia nel tardo pomeriggio in via Minonna, a Jesi. Un uomo è stato investito e ucciso da una donna alla guida di un'auto, mentre camminava sulla strada. L'incidente... 🔗corriereadriatico.it

Giovanni investito ed ucciso da un’auto mentre camminava lungo la Provinciale assieme al figlio, che ha assistito alla straziante scena. Aveva 72 anni. Il cordoglio della comunità di Pontecorvo - L’incidente mortale Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Giovanni Carbone, 72 anni, è stato travolto da un’auto mentre percorreva a piedi la Strada Provinciale in Contrada Melfi di Sopra. Il pensionato stava camminando vicino al ciglio della strada dopo aver trascorso parte della giornata nel suo terreno, distante solo pochi metri dalla sua abitazione. 🔗dayitalianews.com

Roma, Francesco Scaramella investito e ucciso a 57 anni mentre attraversa sulle strisce: l'automobilista è fuggito. Ora è caccia al pirata - Dramma sulle strade di Roma. Grave incidente stradale, ieri sera, in via Monte Cervialto a Roma, in zona Montesacro: un uomo di 57 anni è morto investito da un veicolo poi fuggito. A quanto... 🔗ilmessaggero.it

Investito e ucciso da un’auto pirata, chi era Lamine Barro: due lavori per tornare presto in Senegal - Aveva 27 anni, a casa ad aspettalo la moglie e il figlio piccolo da cui non vedeva l’ora di tornare. Era felice di avere ottenuto il documento di identità. Lo ... 🔗bari.repubblica.it

Maestro investito e ucciso dalla collega mentre va a scuola, lei torna in classe e fa lezione come nulla fosse. Si indaga - La Procura di Pavia ha richiesto una condanna a tre anni di reclusione per Loredana Casale, la docente 65enne accusata dell’omicidio stradale di Daniele Marchi, maestro d’asilo di 50 anni travolto e ... 🔗piudonna.it

Eboli, 60enne in bici investito e ucciso da auto pirata: tornava a casa dopo il lavoro - Investito e ucciso da un'auto pirata mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro. È morto così il 60enne, di origine ucraina, vittima di un incidente stradale a Eboli, in provincia di ... 🔗fanpage.it