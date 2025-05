Investimenti pubblici e privati da 50 milioni | perché al Buzzi non sono ancora finiti i lavori

Buzzi: l’unico polo ospedaliero pediatrico della città e della regione. Da anni, medici e pazienti aspettano che la struttura venga ampliata. Il primo progetto è stato presentato nel 2014. Poi nel 2019 sono. 🔗 Milanotoday.it - Investimenti pubblici e privati da 50 milioni: perché al Buzzi non sono ancora finiti i lavori “Scusi per caso sa dov’è l’ingresso?”, ci chiede una signora. Siamo davanti all’ospedale: l’unico polo ospedaliero pediatrico della città e della regione. Da anni, medici e pazienti aspettano che la struttura venga ampliata. Il primo progetto è stato presentato nel 2014. Poi nel 2019. 🔗 Milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Von der Leyen e il delirio dal Green deal alla guerra: "Con il riarmo trasformeremo risparmi privati in investimenti tanto necessari" - VIDEO - Dal green deal al riarmo, continua l'utilizzo dei soldi per iniziative che suscitano discussioni Von der Leyen e il delirio dal Green deal alla guerra: Così la presidente della Commissione Ue su X: "L'Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per prendere il comando nella corsa alla competitività 🔗ilgiornaleditalia.it

"No agli studentati privati, siano aumentati i posti letto pubblici" - La questione abitativa, il costo degli affitti e il mercato che c'è dietro, anche per le grandi scelte immobiliari, sono il contesto pisano in cui il sindacato studentesco 'Sinistra per' accende i riflettori sugli 'student hotel', sull'uso cioè di spazi per realizzare studentati affidati ai... 🔗pisatoday.it

La Marinella, botta e risposta Salis-Regione sui "500mila euro pubblici ai privati" - Non si spengono le polemiche sulla Marinella di Nervi, storico locale sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi che, dopo un restyling molto travagliato e l'inaugurazione un anno fa, ha chiuso a distanza di pochissimi mesi (a questo link le ultime sulla vicenda) con la Marinella 1934, società... 🔗genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Investimenti pubblici e privati da 50 milioni: perché al Buzzi non sono ancora finiti i lavori; Via libera del Consiglio UE alla semplificazione degli investimenti: 50 miliardi di euro per la competitività europea.; Von der Leyen lancia il più grande partenariato pubblico-privato al mondo per vincere la corsa all'IA; Euronote febbraio 2025 | Semplificazione o deregolamentazione?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Investimenti pubblici e privati da 50 milioni: perché al Buzzi non sono ancora finiti i lavori - Il finanziamento del ministero è stato approvato nel 2013. Ma i cantieri sono partiti solo nel 2019. L’allestimento dei reparti sta avvenendo con le donazioni raccolte dalla Fondazione Buzzi: recupera ... 🔗milanotoday.it

Atenei privati vs pubblici: conviene investire di più? - Mentre le università pubbliche offrono tariffe più accessibili, spesso basate sul reddito familiare, gli atenei privati presentano cifre che possono superare persino i 50.000 euro all’anno. 🔗msn.com

Enti pubblici e privato - La distinzione tra enti pubblici e privati si basa sullo scopo perseguito: pubblico per i primi, privato per i secondi. La classificazione tradizionale tra enti pubblici e privati è considerata ... 🔗skuola.net