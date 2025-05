Investe un pedone e lo fa cadere sull’asfalto Un 78enne denunciato per lesioni personali stradali gravi Il ferito 22 anni finisce in ospedale L’incidente a Sonnino

Sonnino (LT), quando un 78enne ha investito un pedone mentre percorreva la strada via La Sassa. Il pedone, un giovane di 22 anni originario del posto, è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto prima di cadere violentemente sull’asfalto.L’incidente e l’intervento dei CarabinieriL’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il conducente del veicolo, un uomo di 78 anni, non ha notato la presenza del giovane mentre camminava lungo il margine della strada. Secondo i Carabinieri della Stazione di Sonnino, che sono intervenuti prontamente, il pedone è stato travolto dal veicolo e sbalzato sul parabrezza, per poi colpire la strada con un forte impatto. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento. 🔗 Dayitalianews.com - Investe un pedone e lo fa cadere sull’asfalto. Un 78enne denunciato per lesioni personali stradali gravi. Il ferito, 22 anni, finisce in ospedale. L’incidente a Sonnino ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale si è verificato il 30 aprile a(LT), quando unha investito unmentre percorreva la strada via La Sassa. Il, un giovane di 22originario del posto, è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto prima diviolentementee l’intervento dei Carabinieriè avvenuto nel pomeriggio, quando il conducente del veicolo, un uomo di 78, non ha notato la presenza del giovane mentre camminava lungo il margine della strada. Secondo i Carabinieri della Stazione di, che sono intervenuti prontamente, ilè stato travolto dal veicolo e sbalzato sul parabrezza, per poi colpire la strada con un forte impatto. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento. 🔗 Dayitalianews.com

