Intreccio tra mafia e politica | è scontro sul Ponte sullo Stretto

Si torna a parlare didi Messina. Ma lo si fa solamente per la denuncia del Movimento 5 Stelle che parla di nubi "inquietanti" sul dossier, con l'ipotesi di un "tra, 'ndrangheta e", con l'obiettivo di "mettere le mani sugli appalti della grande opera". L'accusa dei pentastellati prende spunto dalle cinque procure italiane, coordinate dalla Direzione nazionale anti, che "hanno acceso i riflettori" sulla vicenda. Parole che vengono criticate dalla Lega, secondo cui i 5 Stelle insultano il Sud., la denuncia dei 5 Stelle e locon la LegaAndiamo con ordine. L'allarme è stato lanciato dai parlamentari M5s in commissioni Trasporti e Infrastrutture di Camera e Senato, Antonino Iaria, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave: "I rischi di infiltrazione criminale sono più che concreti", sottolineano in merito alle indagini delle cinque procure.