Intervista Esclusiva del Nostro Magazine allo Scrittore Maurizio De Giovanni

Intervistare Maurizio De Giovanni. Nome influente nel panorama culturale italiano, Maurizio De Giovanni è un autore che ama sperimentare vari generi, passando dal romanzo giallo alla narrazione dei sentimenti umani. 🔗 Mondouomo.it - Intervista Esclusiva del Nostro Magazine allo Scrittore Maurizio De Giovanni. In occasione della presentazione della sua fatica letteraria, tenutasi al Teatro Karol a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, abbiamo avuto modo direDe. Nome influente nel panorama culturale italiano,Deè un autore che ama sperimentare vari generi, passando dal romanzo gialla narrazione dei sentimenti umani. 🔗 Mondouomo.it

Intervista Esclusiva del Nostro Magazine al Conduttore Tv e Scrittore Alessandro Cecchi Paone. - Giornalista, divulgatore scientifico, conduttore televisivo e scrittore, Alessandro Cecchi Paone è una delle figure di spicco nel panorama culturale italiano, in libreria con la sua ultima fatica letteraria "Raimondo Di Sangro Di Sansevero. Dialogo sull'immortalità". 🔗mondouomo.it

Delitto di Garlasco, l'intervista esclusiva ai genitori di Andrea Sempio: "Proviamo tantissima rabbia, nostro figlio non c'entra" - La mamma Daniela Ferrari parla per la prima volta: "Ho tantissima rabbia per questa cosa che non ha alcun fondamento", il papà Giuseppe Sempio: "Mio figlio è una persona onesta. Quella mattina eravamo insieme" 🔗tgcom24.mediaset.it

PanPers tra tv e teatro: "Il nostro è un fascino da risata". L'intervista - Dal teatro alla tv: i PanPers si raccontano a Il Tempo. Teatro, cinema e tanta tv come fanno con brio e goliardia da anni e anche ultimamente nella co-conduzione della nuova edizione di «Only Fun, Comico show» ogni giovedì sulla Nove. Nella nostra Edicola degli Artisti, sono venuti a trovarci Andrea Pisani e Luca Peracino meglio conosciuti come i PanPers. “Roma è sempre una città molto bella e accogliente. 🔗iltempo.it

