Internazionali d’Italia 2025 le wild card per il doppio | tanti azzurri oltre ai fratelli Berrettini

Internazionali d’Italia 2025, in attesa del sorteggio dei main draw previsto lunedì 5 maggio. oltre ai tornei di singolare, c’è grande attesa anche per i doppi in casa Italia dopo gli ottimi risultati della passata edizione. In campo maschile ad oggi sarebbero dieci i giocatori azzurri ammessi, tramite classifica o wild card.Riflettori puntati ovviamente sul collaudato binomio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalista nel 2024 a Roma e numero 5 della Race verso Torino, che andrà a caccia del riscatto dopo la prematura eliminazione a Madrid. Un’altra coppia italiana iscritta direttamente grazie al ranking è quella composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, già protagonisti in doppio con la maglia azzurra tra Coppa Davis e Olimpiadi. 🔗 Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025, le wild card per il doppio: tanti azzurri, oltre ai fratelli Berrettini Cominciano a prendere forma le entry list di tutti i tabelloni degli, in attesa del sorteggio dei main draw previsto lunedì 5 maggio.ai tornei di singolare, c’è grande attesa anche per i doppi in casa Italia dopo gli ottimi risultati della passata edizione. In campo maschile ad oggi sarebbero dieci i giocatoriammessi, tramite classifica o.Riflettori puntati ovviamente sul collaudato binomio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalista nel 2024 a Roma e numero 5 della Race verso Torino, che andrà a caccia del riscatto dopo la prematura eliminazione a Madrid. Un’altra coppia italiana iscritta direttamente grazie al ranking è quella composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, già protagonisti incon la maglia azzurra tra Coppa Davis e Olimpiadi. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate - Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it

Calendario Internazionali d’Italia 2025: programma dalle qualificazioni alla finale, orari sessioni, tv - Ci attendono due settimane di grande tennis a Roma: dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Lunedì 5 e martedì 6 spazio alle qualificazioni, poi martedì 6 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000. Il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV. 🔗oasport.it

A Montevarchi gli Internazionali d’Italia di motocross. In palio i titoli di campione 2025 - Scocca a Montevarchi l’ora degli Internazionali d’Italia di motocross, che tornano al Miravalle dopo 11 anni. Pista completamente rinnovata, impianto tirato a lucido, anche nei servizi, un cast di protagonisti di livello mondiale: ci sono tutti gli ingredienti per fare della manifestazione di... 🔗arezzonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

Internazionali d’Italia 2025, assegnate le wild-card per le qualificazioni: c’è la promessa Vasamì; Il programma degli Internazionali d’Italia 2025; Jannik Sinner oggi: quando gioca, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Internazionali d'Italia BNL 2025. Inaugurato il campo da tennis nel cuore di Roma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il programma degli Internazionali d’Italia 2025 - Lunedì 5 maggio si terrà il sorteggio degli Internazionali Bnl d'Italia 2025. Il programma e i match di ogni campo del Foro Italico. 🔗lettera43.it

Internazionali d’Italia 2025, le wild card per il doppio: tanti azzurri, oltre ai fratelli Berrettini - Cominciano a prendere forma le entry list di tutti i tabelloni degli Internazionali d'Italia 2025, in attesa del sorteggio dei main draw previsto lunedì 5 ... 🔗oasport.it

Internazionali d’Italia, come arrivare al Foro Italico in treno, metro, bus e aereo - Manca sempre meno all’inizio degli Internazionali Bnl d’Italia, che raduneranno a Roma i maestri del tennis mondiale. Cresce l’attesa soprattutto per rivedere in campo, per la prima volta dopo la vitt ... 🔗msn.com