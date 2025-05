Internazionali d’Italia 2025 | i punti in palio per Sinner turno per turno Il possibile divario con Alcaraz

Internazionali d'Italia 2025 di tennis segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner: il numero 1 del ranking ATP nella scorsa stagione aveva saltato il torneo ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarterà punti nella classifica mondiale, potendo dunque incamerarne fino a 1000.A Roma il tedesco Alexander Zverev dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024, e per questo motivo nella classifica virtuale, a dispetto di quella ufficiale che verrà rilasciata lunedì 5 maggio, alle spalle dell'azzurro ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, a sua volta assente nel 2024.Il tennista iberico all'inizio del torneo di Roma si troverà a 1880 punti da Sinner, con questa distanza che ovviamente sarà incolmabile al termine del torneo capitolino: nella peggiore delle ipotesi, infatti, lo spagnolo si potrà portare a -880 punti dall'azzurro.

