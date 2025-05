Internazionali di tennis a Roma | ecco i suggestivi campi allo stadio dei Marmi aspettando Sinner

Sinner, ma quest'anno agli Internazionali di tennis di Roma c'è spazio anche per qualche novità in merito agli impianti di gioco: c'era molta curiosità, infatti, per i tre nuovi campi che sono stati allestiti all'interno dello stadio dei Marmi. 🔗 L'attesa è tutta per Jannik, ma quest'anno aglididic'è spazio anche per qualche novità in merito agli impianti di gioco: c'era molta curiosità, infatti, per i tre nuoviche sono stati allestiti all'interno dellodei. 🔗 Fanpage.it

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Internazionali d’Italia di Tennis 2025, presentato l’evento a Roma: Sinner guida gli Azzurri - Roma – Le stelle del tennis mondiale a Roma per la 82esima edizione degli Internazionali d’Italia. Una competizione storica per i grandi campioni della terra rossa, e non solo, insieme a Jannik Sinner (numero uno in ATP) che ritorna a gareggiare dopo la squalificata patteggiata con la Wada. I presupposti dalle grandi emozioni sembrano esserci tutti e Sinner guiderà gli altri grandi del tennis da migliore iridato (la prima volta nella storia per un italiano in competizione). 🔗ilfaroonline.it

Internazionali d'Italia, Onorato: "Ecco il campo a Piazza del Popolo, sorteggi a Fontana di Trevi" - ROMA - È tornato anche quest'anno il campo da tennis a Piazza del Popolo, che ospiterà due incontri al giorno delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia di Roma e, fino al 18 maggio, an ... 🔗msn.com

Tennis: Internazionali di Roma 2025, come vederli in streaming anche all'estero - Stanno per cominciare gli attesissimi Internazionali di Roma 2025 di tennis: ecco come vederli in streaming anche all'estero. 🔗telefonino.net