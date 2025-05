Inter Women Lisa Alborghetti si ritira | l’omaggio del club alla propria capitana – FOTO

Inter Women, Lisa Alborghetti si ritira: l’omaggio del club nerazzurro alla propria capitana. Il bellissimo messaggio sui social – FOTOLa storica capitana dell’Inter Women, Lisa Alborghetti, dice addio al calcio giocato. Il club nerazzurro ha voluto rendere omaggio alla calciatrice e sabato le riserverà un tributo insieme ai suoi tifosi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@Inter)IL MESSAGGIO – «Hai guidato da capitano, hai combattuto con orgoglio e cuore per questi colori fino ai momenti più briganti ?Ora è tempo di un nuovo capitolo. Grazie e buona fortuna Lisa ??».Il comunicato su Inter.it: «Dopo sei stagioni in maglia nerazzurra, Lisa Alborghetti si prepara a chiudere il suo percorso da calciatrice. Il capitano dell’Inter Women ha deciso di dire addio al calcio giocato e sabato 3 maggio, in occasione di Inter-Fiorentina (ore 12:30), sarà celebrata dal club e dai tifosi con un tributo speciale. 🔗 Internews24.com - Inter Women, Lisa Alborghetti si ritira: l’omaggio del club alla propria capitana – FOTO sidelnerazzurro. Il bellissimo messaggio sui social –La storicadell’, dice addio al calcio giocato. Ilnerazzurro ha voluto rendere omaggiocalciatrice e sabato le riserverà un tributo insieme ai suoi tifosi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)IL MESSAGGIO – «Hai guidato da capitano, hai combattuto con orgoglio e cuore per questi colori fino ai momenti più briganti ?Ora è tempo di un nuovo capitolo. Grazie e buona fortuna??».Il comunicato su.it: «Dopo sei stagioni in maglia nerazzurra,si prepara a chiudere il suo percorso da calciatrice. Il capitano dell’ha deciso di dire addio al calcio giocato e sabato 3 maggio, in occasione di-Fiorentina (ore 12:30), sarà celebrata dale dai tifosi con un tributo speciale. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Alborghetti dice addio al calcio: l’Inter Women celebra il suo capitano! - Lisa Alborghetti dice addio al calcio giocato. L’Inter Women si prepara ad omaggiare il suo capitano: ecco tutte le informazioni sulla celebrazione. L’ADDIO – Una storica figura dell’Inter Women, come Lisa Alborghetti, si prepara a dire addio per sempre al calcio giocato. Dopo sei stagioni a Milano, dove a superato le 100 presenze in maglia nerazzurra, il difensore saluta i suoi colori, i suoi tifosi e le sue compagne di squadra. 🔗inter-news.it

Convocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani - di RedazioneConvocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani per il match in programma alle 12:30 Oggi, domenica 23 gennaio andrà in scena Fiorentina Inter Women, sfida valevole per la Poule Scudetto della Serie A femminile: questo l’elenco delle convocate da mister Piovani per le nerazzurre. I dettagli dal comunicato del club meneghino. Dopo il 3-3 nel derby contro il Milan, l’Inter torna in campo nella Poule Scudetto per la sfida sul campo della Fiorentina. 🔗internews24.com

Fiorentina Inter Women 1-0 LIVE: Bonfantini porta avanti le viola - di Marco BlasiFiorentina Inter Women LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match, valido per la 4a giornata della Poule Scudetto Tutto pronto al Viola Park di Firenze per il match tra Fiorentina e Inter Women: le due squadre si sfidano oggi per la gara valevole per la 4^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo il pirotecnico 3-3 nel derby contro il Milan, le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano le viola di De La Fuente. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Lisa Alborghetti saluta il calcio: sabato il tributo del mondo nerazzurro; L'incontro tra le Inter Women e le atlete dell'Al Ittihad; Inter, 'A Warm Partners Xmas' alla Pinetina: il messaggio del top management ai partner del club; Inter Women, Lisa Alborghetti rinnova fino al 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alborghetti dice addio al calcio: l’Inter Women celebra il suo capitano! - Lisa Alborghetti dice addio al calcio giocato. L'Inter Women si prepara ad omaggiare il suo capitano: ecco tutte le informazioni sulla celebrazione. - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Lisa Alborghetti dice addio al calcio, il saluto dell'Inter: "Capitano e una vera guida per le nerazzurre" - Lisa Alborghetti si prepara a chiudere il suo percorso da calciatrice dopo sei stagioni trascorse con la maglia dell'Inter addosso. Il club nerazzurro saluta il suo capitano con un ... 🔗msn.com

Inter Women, la regular season si chiude con una sconfitta: il Milan si impone 2-1 - Si chiude con una sconfitta nel derby contro il Milan la regular season dell'Inter Women di Rita Guarino ... primi minuti grazie ad un'autorete di Lisa Alborghetti che beffa Sara Cetinja su ... 🔗fcinternews.it