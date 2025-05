Inter vittoria al TAS | rigettato il ricorso su Joao Mario dello Sporting Lisbona

vittoria dolce dell’Inter nelle aule del tribunale Internazionale. I nerazzurri evitano di regalare allo Sporting Lisbona ben trenta milioni di euro per il caso Joao Mario. vittoria – L’Inter esulta. Questa volta però, più che per una vittoria sul campo, per una vittoria nelle aule del tribunale del TAS. L’Inter si risparmia la beffa e allo stesso tempo risparmia anche trenta milioni di euro. Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto il ricorso dello Sporting Lisbona che chiedeva all’Inter 30 milioni di euro per il trasferimento di Joao Mario al Benfica.Joao Mario, altra beffa per lo Sporting Lisbona! Sorride l’Inter al TasSITUAZIONE – Dopo la brutta parentesi all’Inter senza mai essere incisivo, Joao Mario aveva iniziato un giro di prestiti tra West Ham, Lokomotiv Mosca e un ritorno allo stesso Sporting. 🔗 Inter-news.it - Inter, vittoria al TAS: rigettato il ricorso su Joao Mario dello Sporting Lisbona dolce dell’nelle aule del tribunalenazionale. I nerazzurri evitano di regalare alloben trenta milioni di euro per il caso– L’esulta. Questa volta però, più che per unasul campo, per unanelle aule del tribunale del TAS. L’si risparmia la beffa e allo stesso tempo risparmia anche trenta milioni di euro. Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto ilche chiedeva all’30 milioni di euro per il trasferimento dial Benfica., altra beffa per lo! Sorride l’al TasSITUAZIONE – Dopo la brutta parentesi all’senza mai essere incisivo,aveva iniziato un giro di prestiti tra West Ham, Lokomotiv Mosca e un ritorno allo stesso. 🔗 Inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli - La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli Nel dibattito cervellotico sul campionato del Napoli per avere una cifra del lavoro di Conte bisogna vedere Bayern-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per la vittoria della Champions. Grazie all’andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì “a dare fastidio”. 🔗ilnapolista.it

Inzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza - di RedazioneInzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza per il premio a Coverciano Oggi a Coverciano si terrà la cerimonia di consegna del premio della Panchina d’oro per l’ultima stagione di Serie A e Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter campione d’Italia in carica, è tra i più accreditati per la vittoria finale. Questo il recap fatto dalla Gazzetta dello Sport. 🔗internews24.com

Inter, l’Atalanta crede nella vittoria. Gasperini studia mossa a sorpresa in attacco – CdS - L’Atalanta non vuole smettere di sognare e lo scontro diretto di domenica contro l’Inter rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni nerazzurre. Secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini studia una mossa a sorpresa a supporto degli attaccanti. SCONTRO DIRETTO – L’Atalanta arriva alla sfida in casa contro l’Inter con grande determinazione, dopo aver umiliato la Juventus all’Allianz Stadium. 🔗inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Joao Mario, il TAS conferma le ragioni dell'Inter: niente risarcimento da 30 mln per lo Sporting Lisbona; L'Inter trema e finisce in tribunale: lo Sporting Lisbona chiede trenta milioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter: l’ultima vittoria nasconde un dettaglio sfuggito ai più - L'Inter batte la Fiorentina dopo il tremendo KO di giovedì scorso: un successo che sembra ordinario, ma che ha qualcosa di nascosto. La vittoria dell’Inter contro la Fiorentina ha un sapore ... 🔗msn.com

Inter, una vittoria da (20)10 - L’Inter espugna l’Allianz Arena vincendo una partita importantissima ... ha riportato avanti i ragazzi di Inzaghi e spento l’entusiasmo bavarese. Una vittoria di qualità e solidità, che conferma ... 🔗calciostyle.it

Polverosi esalta l’Inter: «Ora il triplete è possibile, Lautaro ha fatto vedere la differenza con Kane! Quello che hanno fatto è arte» - Tutti i dettagli in merito Alberto Polverosi ha commentato nel suo editoriale sul Corriere dello Sport la vittoria dell’Inter sul campo del Bayern Monaco in Champions League. LAUTARO MEGLIO ... 🔗calcionews24.com