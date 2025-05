Inter Verona Zanetti spoilera la difesa | sos infermiera ecco chi schiera domani!

Inter Verona di Serie A si avvicina ed ecco che arrivano alcune prime indicazioni da Paolo Zanetti. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara che andrà in scena domani sera in quel di San Siro, il tecnico dei gialloblù ha fatto il punto sulla difesa che schiererà. Daniliuc e Valentini ci saranno, un breve passaggio:

«Dietro le scelte sono abbastanza obbligate. Rientrerà Daniliuc e ci sarà Valentini, ci sarà da scegliere il terzo. Fermo restando che sono giocatori che non avendo tanti minuti potrebbero avere dei cali. In mediana abbiamo sofferto maggiormente in questa partita con il Cagliari, faremo in modo che sia un caso isolato.

Inter-Verona, due assenza certe per Zanetti! La situazione - Con la sconfitta contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita anche in vista della partita di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro. ASSENZE – In vista della gara contro l’Inter a San Siro, il Verona avrà due assenze certe visti i cartellini presi nella sconfitta di oggi contro il Cagliari al Bentegodi. Nel secondo tempo, Diego Coppola, ha rimediato un cartellino giallo per un intervento scomposto su Leonardo Pavoletti. 🔗inter-news.it

Giudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! - di RedazioneGiudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! Ecco di chi si tratta Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo prese al termine della 34^ giornata del campionato di Serie A. Confermato il turno di squalifica per ben due giocatori dell’Hellas Verona, che salteranno dunque la prossima partita contro l’Inter a San Siro. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Zanetti pre Inter Verona: «Ecco cosa dovremo fare a San Siro, recuperiamo questi due giocatori» - di RedazioneConferenza stampa Zanetti pre Inter Verona, il tecnico dei gialloblù si è espresso davanti ai cronisti alla viglia del match di Serie A, le dichiarazioni Conferenza stampa Zanetti pre Inter Verona, vediamo alcune delle sue dichiarazioni alla vigilia della sfida che andrà in scena domani a San Siro. COSA ASPETTARSI DA INTER VERONA – «Tengstedt è convocato. La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. 🔗internews24.com

