Inter-Verona turnover totale per Inzaghi | Arna-Correa in attacco Probabili e orari tv

Inter, che cerca di rimanere in corsa sui due fronti ancora aperti dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan. A complicare le cose anche l’inchiesta con i rapporti tra squadra e ultras che ha portato al patteggiamento di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, una giornata di squalifica, ed entrambi non saranno a disposizione per Inter-Verona di sabato sera. I nerazzurri hanno bisogno di tre punti per provare a tenere aperta la lotta Scudetto con il Napoli impegnato a Lecce. Le duellanti giocheranno a poche ore di distanza: i partenopei alle 18 al Via del Mare, i nerazzurri alle 20.45 a San Siro. Per Inzaghi, in ogni caso, ci sarà da gestire il ritorno contro il Barcellona dopo il 3-3 dell’andata: previsto ampio turnover. Probabili formazioni Chissà se l’Inter può ancora avere qualche chance Scudetto. 🔗 Sport.quotidiano.net - Inter-Verona, turnover totale per Inzaghi: Arna-Correa in attacco. Probabili e orari tv Milano, 2 maggio 2025 – Momento delicato per l’, che cerca di rimanere in corsa sui due fronti ancora aperti dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan. A complicare le cose anche l’inchiesta con i rapporti tra squadra e ultras che ha portato al patteggiamento di Simonee Hakan Calhanoglu, una giornata di squalifica, ed entrambi non saranno a disposizione perdi sabato sera. I nerazzurri hanno bisogno di tre punti per provare a tenere aperta la lotta Scudetto con il Napoli impegnato a Lecce. Le duellanti giocheranno a poche ore di distanza: i partenopei alle 18 al Via del Mare, i nerazzurri alle 20.45 a San Siro. Per, in ogni caso, ci sarà da gestire il ritorno contro il Barcellona dopo il 3-3 dell’andata: previsto ampioformazioni Chissà se l’può ancora avere qualche chance Scudetto. 🔗 Sport.quotidiano.net

