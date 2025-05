Inter-Verona turnover massiccio? Alla vigilia Inzaghi pensa a 8 cambi!

Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Inzaghi, impegnato nuovamente martedì nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, potrebbe cambiare otto giocatori.LA SFIDA – Meno uno a Inter-Verona, match in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri, dopo aver fatto 3-3 a Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, martedì 6 saranno attesi nella sfida di ritorno che si giocherà al Giuseppe Meazza. Ecco perché Inzaghi cambierà sicuramente qualcosa nella formazione che scenderà domani in campo col Verona. L'Inter è ancora in lotta per la vittoria dello scudetto, ma il Napoli dovrà giocare a Lecce alle 18 e in caso di vittoria allungherebbe temporaneamente a +6 a tre giornate dAlla fine. Sarà un weekend praticamente decisivo.

