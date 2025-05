Inter Verona possibile chance per Martinez tra i pali | le ultime

© Internews24.com - Inter Verona, possibile chance per Martinez tra i pali: le ultime Inter Verona, ballottaggio in corso tra Martinez e Sommer per il match di domani a San Siro: le ultimeL’Inter si prepara per la prossima partita con una significativa novità nella formazione titolare: Josip Martinez avrà l’opportunità di scendere in campo da titolare al posto di Sommer. Questa decisione arriva in un momento cruciale della stagione, in cui i nerazzurri dovranno affrontare sfide importanti.La scelta di Martinez come sostituto di Sommer sembra essere strategica, soprattutto considerando il calendario affollato dei nerazzurri. Dopo il pareggio per 3-3 con il Barcellona al Montjuïc nella semifinale di andata di Champions League, l’Inter, infatti, è pronta a sfidare l’Hellas Verona sabato a San Siro, con solo tre giorni di distanza dal ritorno contro i catalani. In questo scenario, Simone Inzaghi sembra pronto a mettere in atto un cambiamento sostanziale nella formazione. 🔗 , ballottaggio in corso trae Sommer per il match di domani a San Siro: leL’si prepara per la prossima partita con una significativa novità nella formazione titolare: Josipavrà l’opportunità di scendere in campo da titolare al posto di Sommer. Questa decisione arriva in un momento cruciale della stagione, in cui i nerazzurri dovranno affrontare sfide importanti.La scelta dicome sostituto di Sommer sembra essere strategica, soprattutto considerando il calendario affollato dei nerazzurri. Dopo il pareggio per 3-3 con il Barcellona al Montjuïc nella semifinale di andata di Champions League, l’, infatti, è pronta a sfidare l’Hellassabato a San Siro, con solo tre giorni di distanza dal ritorno contro i catalani. In questo scenario, Simone Inzaghi sembra pronto a mettere in atto un cambiamento sostanziale nella formazione. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Parma Inter, possibile chance per Zalewski dal primo minuto? Le ultime in vista del match al “Tardini” - di RedazioneParma Inter, le ultime in vista del match di domani: possibile opportunità dal primo minuto per Zalewski? I dettagli Il match tra Parma e Inter si preannuncia ricco di tensione e significato. Il Tardini è storicamente un campo ostico, dove l’Inter ha conquistato la vittoria in 7 occasioni, ha pareggiato 6 volte e ha subito 14 sconfitte. A partire dal primo minuto, sono previsti il rientro di Dimarco e Arnautovic, i quali hanno seguito un programma individuale ieri ma oggi dovrebbero riunirsi al resto della squadra. 🔗internews24.com

Inter-Verona, il pronostico di Serie A: Inzaghi ci crede ancora, combo e chance per Arnautovic - Solo 4 partite ancora nel campionato italiano prima del gong finale, ed ogni gara dunque pesa ora il doppio. La 35ª giornata di Serie A, dopo l’anticipo tra Torino e Venezia, offre un sabato sera dove la lotta allo scudetto la fa da padrona: Lecce e Napoli faranno da aperitivo, con l’Inter che scenderà in campo, alle 20:45 a San Siro, sapendo già il risultato della sua rivale per la vittoria, contro un Verona in cerca degli ultimi punti per arrivare alla matematica salvezza. 🔗sololaroma.it

Stankovic Inter, il centrocampista rientra a Milano? Possibile chance al Mondiale per Club - di RedazioneStankovic Inter, il centrocampista rientra a Milano? Possibile chance al Mondiale per Club per il figlio di Dejan Cosi il quotidiano Blick sul futuro di Aleksander Stankovic, centrocampista del Lucerna, in prestito dall’Inter. LE ULTIME «Per i tifosi del Lucerna, ci sono una buona e una cattiva notizia riguardo al futuro di Aleksandar Stankovic (19 anni). La buona notizia: il figlio della leggenda interista Dejan Stankovic giocherà ancora cinque partite con la maglia biancoblu, tre delle quali alla Swissporarena. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

FCIN1908 – Inter-Verona, altro cambio per Inzaghi? Possibile chance per Martinez; Inter-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Verona, la probabile formazione gialloblù di CH; Consigli marcatori Serie A, Inter-Verona chance Correa. E Monza-Atalanta.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

FCIN1908 – Inter-Verona, altro cambio per Inzaghi? Possibile chance per Martinez - In vista della gara col Verona Simone Inzaghi sembra orientato ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Chance per Martinez ... 🔗fcinter1908.it

Consigli marcatori Serie A, Inter-Verona chance Correa. E Monza-Atalanta... - Inter-Verona e Monza-Atalanta sono le due gare scelte, nell'ambito della 35ª giornata di Serie A, in chiave marcatori. Vediamo chi può andare a segno in queste due sfide, con l'ausilio delle migliori ... 🔗tuttosport.com

FCIN1908 - Inter-Verona, Inzaghi ne cambia addirittura dieci? Possibile... - In vista della gara col Verona Simone Inzaghi sembra orientato ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Chance per Martinez Dopo il pareggio per 3-3 contro il Barcellona al Montjuïc nella semifin ... 🔗informazione.it