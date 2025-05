Inter-Verona la probabile formazione dei nerazzurri

Inter-Verona, ecco la probabile formazione che affronterà domani i veneti. I nerazzurri si apprestano a scendere in campo contro l'Hellas Verona nella trentacinquesima giornata di Serie A. Il match è fondamentale per rilanciare le ambizioni del titolo degli uomini di mister Inzaghi.

Inter Verona, la probabile formazione dei nerazzurri: le ultime sulle scelte di Inzaghi - di RedazioneInter Verona, ecco la probabile formazione che affronterà domani il Verona: le ultime L’Inter si appresta a scendere in campo contro l’Hellas Verona nella trentacinquesima giornata di Serie A, un incontro cruciale per rilanciare le ambizioni scudettate dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, la formazione probabile dell’Inter dovrebbe schierarsi con un modulo 3-5-2, in linea con le recenti strategie del tecnico Simone Inzaghi, squalificato per questa partita. 🔗internews24.com

