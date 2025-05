Inter Verona la probabile formazione dei nerazzurri | le ultime sulle scelte di Inzaghi

Inter Verona, ecco la probabile formazione che affronterà domani il Verona: le ultime L'Inter si appresta a scendere in campo contro l'Hellas Verona nella trentacinquesima giornata di Serie A, un incontro cruciale per rilanciare le ambizioni scudettate dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, la formazione probabile dell'Inter dovrebbe schierarsi con un modulo 3-5-2, in linea con le recenti strategie del tecnico Simone Inzaghi, squalificato per questa partita.Inter, la probabile per domani: Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa. pic.twitter.comZDCbBRWd03— Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 2, 2025In porta agirà Sommer, che garantirà una copertura sicura tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto, con l'intento di gestire e contenere le incursioni dell'attacco avversario.

Verona, 2 rientri per l’Inter ma difesa da ridisegnare: probabile formazione - Il Verona è l’imminente avversario dell’Inter in campionato. Zanetti recupera due pedine importanti, ma ha una difesa da ridisegnare. La probabile formazione per Inter-Verona. GLI AVVERSARI – Il Verona si prepara ad affrontare l’Inter domani sera a San Siro, nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. In attesa della conferenza stampa di Paolo Zanetti, che sarà alle 14, il tecnico scaligero recupera due giocatori importanti: Casper Tengsted e Tomas Suslov. 🔗inter-news.it

Inter-Verona, rivoluzione per Inzaghi. Probabile formazione – Sky - Inter-Verona si disputerà sabato 3 maggio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra. VARI FATTORI – Inter-Verona è un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La formazione nerazzurra arriva alla sfida con l’entusiasmo di chi ha disputato una partita di livello assoluto in casa del Barcellona (terminata 3-3) e la consapevolezza di chi sa di dover risparmiare energie in vista del ritorno. 🔗inter-news.it

Inzaghi ribalta l’Inter. La probabile formazione con il Verona - Probabile formazione Inter-Verona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto un ampio turnover per l’Inter dopo l’impegno di Champions contro il Barcellona. I nerazzurri, attesi domani a San Siro contro il Verona, reduce da una sconfitta interna per 0-2 contro il Cagliari, presenteranno diverse novità nell’undici titolare. Confermata la presenza di Sommer tra i pali, in difesa tornerà dal 1’ De Vrij, affiancato da Bisseck e Carlos Augusto. 🔗ilnerazzurro.it

Serie A: sabato alle 20.45 Inter-Verona. Probabili formazioni DIRETTA - Ci sarà anche Tengstedt tra i convocati del Verona per la sfida di domani sera all'Inter, allo stadio Meazza. "Ma non partirà titolare", ha precisato oggi il tecnico Paolo Zanetti in conferenza stampa ... 🔗ansa.it

Le probabili formazioni di Inter-Verona (Serie A) - La 35ª giornata di Serie A vedrà l'Inter impegnata a San Siro per affrontare l'Hellas Verona. Nerazzurri ringalluzziti dal pareggio in Champions contro il Barcellona, ma bisognosi di una vittoria per ... 🔗msn.com

Inter-Verona (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Dopo essere riuscita a fermare il Barcellona in trasferta nella semifinale d'andata di Champions League, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. La 35ª giornata di Serie A vedrà i nerazzurri ospi ... 🔗msn.com