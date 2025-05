Inter-Verona il pronostico di Serie A | Inzaghi ci crede ancora combo e chance per Arnautovic

Solo 4 partite nel campionato italiano prima del gong finale, ed ogni gara dunque pesa ora il doppio. La 35ª giornata di Serie A, dopo l'anticipo tra Torino e Venezia, offre un sabato sera dove la lotta allo scudetto la fa da padrona: Lecce e Napoli faranno da aperitivo, con l'Inter che scenderà in campo, alle 20:45 a San Siro, sapendo già il risultato della sua rivale per la vittoria, contro un Verona in cerca degli ultimi punti per arrivare alla matematica salvezza.Dopo una settimana che definirla nera è un eufemismo, fatta dalle due sconfitte in Serie A contro Bologna e Roma e dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, lo spettacolare 3-3 del Montjuic, in Champions contro il Barcellona, ha ridato carica e fiducia agli uomini di Inzaghi. Tutto aperto in vista della conquista della finale di Monaco di Baviera, ma prima c'è un Verona da battere senza se e senza ma: Inter con 3 punti da recuperare sul Napoli, pesanti a questo punto del campionato, e serve l'en-plein con annesso passo falso dei partenopei per sperare ancora nello scudetto.

