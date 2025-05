Inter Verona febbre gialloblù | Quasi settecento al seguito della squadra di Zanetti a San Siro

Inter Verona, presenti circa 678 tifosi a San Siro al terzo anello blu per incitare la squadra: le ultime

Domani sera, San Siro si prepara ad accogliere una sfida emozionante tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Verona di Paolo Zanetti. Un incontro che si preannuncia intenso, sia sul campo che sugli spalti. Infatti, nonostante le distanze, i gialloblù avranno un discreto seguito di sostenitori a sostegno della squadra.

Il club scaligero ha annunciato tramite il proprio profilo ufficiale X la presenza di ben 678 tifosi al terzo anello blu. La presenza di così tanti sostenitori a Milano rappresenta non solo il forte legame tra la squadra e i suoi tifosi, ma anche la determinazione del Verona nel cercare di ottenere un risultato positivo che possa non fargli perdere terreno nella lotta per la salvezza.

