Inter-Verona dove vederla in Tv probabili formazioni e arbitro

Inter torna con la testa sul campionato. Sabato alle ore 20.45 arriverà a San Siro il Verona di Zanetti. I nerazzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Napoli che giocherà alle 18 al Via del Mare di Lecce. MoltoL'articolo Inter-Verona, dove vederla in Tv, probabili formazioni e arbitro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Inter-Verona, dove vederla in Tv, probabili formazioni e arbitro Archiviata l’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona, l’torna con la testa sul campionato. Sabato alle ore 20.45 arriverà a San Siro ildi Zanetti. I nerazzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Napoli che giocherà alle 18 al Via del Mare di Lecce. MoltoL'articoloin Tv,proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

