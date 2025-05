Inter stiramento per Lautaro Martinez | a forte rischio per il Barcellona

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, uscito per infortunio all'Intervallo della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona. L'attaccante, si legge nel comunicato dell'Inter, verrà rivalutato giorno per giorno. Sicura l'assenza contro il Verona, sabato alle 20.45 al Meazza, e quasi certamente anche per martedì prossimo contro i catalani. Tutto dipenderà da come reagirà il muscolo Interessato, ma già nella conferenza stampa post-partita in Catalogna il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha dato poche speranze sia per quel che riguarda Lautaro (anche se ancora mancava il responso degli esami) che per Pavard, fermato contro la Roma lo scorso weekend da una distorsione alla caviglia sinistra. 🔗 Sport.quotidiano.net - Inter, stiramento per Lautaro Martinez: a forte rischio per il Barcellona Milano – Elongazione ai flessori della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto questa mattina, capitano dell', uscito per infortunio all'vallo della semifinale d'andata di Champions League contro il. L'attaccante, si legge nel comunicato dell', verrà rivalutato giorno per giorno. Sicura l'assenza contro il Verona, sabato alle 20.45 al Meazza, e quasi certamente anche per martedì prossimo contro i catalani. Tutto dipenderà da come reagirà il muscoloessato, ma già nella conferenza stampa post-partita in Catalogna il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha dato poche speranze sia per quel che riguarda(anche se ancora mancava il responso degli esami) che per Pavard, fermato contro la Roma lo scorso weekend da una distorsione alla caviglia sinistra. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo - Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. 🔗inter-news.it

Espressione blasfema dopo Juventus-Inter: sanzionato Lautaro Martinez - Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dopo aver pronunciato per due volte un’espressione blasfema al termine di Juventus-Inter, giocata il 16 febbraio. IL COMUNICATO FIGC A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il... 🔗milanotoday.it

Atalanta-Inter, obiettivo primato nel segno di Lautaro Martinez – Sky - Atalanta-Inter si disputerà oggi domenica 16 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione meneghina. LA SFIDA – Atalanta-Inter è un match valido per la ventinovesima giornata di Campionato. L’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha così descritto il modo in cui i meneghini arrivano all’incontro: «Inzaghi metterà in campo la formazione migliore al netto degli infortuni. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Inter, stiramento per Lautaro Martinez: a forte rischio per il Barcellona; Si ferma Lautaro Martinez: risentimento ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero; Lautaro infortunio ultime news: come sta e cosa cambia per Verona e Barcellona; Inter, la decisione sugli esami di Lautaro: col Verona squadra rivoluzionata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, infortunio Lautaro Martinez: come sta e quali partite salta - Il capitano dei nerazzurri era uscito nel finale del primo tempo della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: il bollettino medico ... 🔗corrieredellosport.it

Infortunio Lautaro, la nota ufficiale dell'Inter e i tempi di recupero - Importanti novità per quello che concerne Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter ha svolto gli esami di rito dopo il problema fisico che gli è capitato nel corso del primo tempo del match contro il ... 🔗msn.com

Inter, per Lautaro Martinez elongazione ai flessori della coscia sinistra: i dettagli - Tutti i tifosi dell'Inter stavano aspettando l'esito degli esami a cui si è sottoposto Lautaro Martinez, attaccante e capitano dei nerazzurri.. 🔗tuttomercatoweb.com